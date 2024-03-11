Отправлено: - 14:58

abaika95:

И перевод его в Казахстан это лишь возможность юридически выйти из под санкций но в США чай не дураки сидят Ждут ребята пока российский бизнес плотно зайдет и усядется в Казахстане Чтобы одним ударом всем кислород перекрыть

Цитата:Не думаю шо всё так трагично. Там канешно есть санкции, как без этого, но не смертельные. Потому что...Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, была зарегистрирована на острове Джерси. 7 августа 2023 года завершила перерегистрацию в Казахстан, в МФЦ «Астана» после введения против компании санкций. И там практически 7.5 % принадлежит американской BlackRock.BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.