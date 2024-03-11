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≡ Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на производстве в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48749
Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на производстве в Казахстане
Отправлено: 11.03.24 - 12:08
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Гигант на рынке золота Polymetal продал 100% акций российского бизнеса компании "Мангазея Плюс". При этом компания остаётся вторым по величине производителем золота в Казахстане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Re: Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на...
Отправлено: 11.03.24 - 12:08
#1
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Бежал как мобики с России?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1374
Re: Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на...
Отправлено: 11.03.24 - 13:20
#2
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Да,володенька всё себе отбирает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15193
Re: Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на...
Отправлено: 11.03.24 - 13:32
#3
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Хех
И ни слова что полиметал с мая 2023 находится под санкциями США))
И перевод его в Казахстан это лишь возможность юридически выйти из под санкций но в США чай не дураки сидят
Ждут ребята пока российский бизнес плотно зайдет и усядется в Казахстане
Чтобы одним ударом всем кислород перекрыть
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
163
Re: Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на...
Отправлено: 11.03.24 - 14:58
#4
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Цитата:
abaika95:
И перевод его в Казахстан это лишь возможность юридически выйти из под санкций но в США чай не дураки сидят Ждут ребята пока российский бизнес плотно зайдет и усядется в Казахстане Чтобы одним ударом всем кислород перекрыть


Не думаю шо всё так трагично. Там канешно есть санкции, как без этого, но не смертельные. Потому что...
Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, была зарегистрирована на острове Джерси. 7 августа 2023 года завершила перерегистрацию в Казахстан, в МФЦ «Астана» после введения против компании санкций. И там практически 7.5 % принадлежит американской BlackRock.
BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15193
Re: Polymetal продал свой бизнес в России и сосредоточится на...
Отправлено: 12.03.24 - 09:05
#5
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Цитата:
mks2703:
там практически 7.5 % принадлежит американской BlackRock.

7,5% это смешные проценты
И если там все на мази чеж они в Казахстан ломанулись?)
Правильно чтобы скрыть реальных владельцев и замести следы
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