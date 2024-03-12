Отправлено: - 02:23

111:

Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?

[Исправлено: maxsaf, 12.03.2024 - 03:23]

Цитата:А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовокИ всё благодаря таким как ты, кто постит всякую фигню не думая о последствиях.