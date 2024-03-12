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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 01:57
#2971
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Подумать только!
Первый!
Нет, так - ПЕРВЫЙ случай во всем мире и это произошло в Казахстане, где какую то девушку, то ли Алексеевну, то ли Александровну, уволили за то, что не знает казахского языка!
Это же надо какая удача!
И как, как раздуто это было на весь мир пропагандистами Путина, а потом и наших бедненьких патриотов с Флуда!
Какая удача!
И рассказал об этом какой то жигит на казахском языке, которого все зет патриоты поняли!
Вот о чем речь!
Они панимать казахский!
Ради этого!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 01:59
#2972
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Цитата:
maxsaf:
Это на фейсбук с Алтын Орды попало Altyn Orda

Вот так?



Что то вы товарищи путинцы, даёте!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:00
#2973
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Уже и ссылки битые.
Это даже не соломинка.
Это просто камень на шею тонущему..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:04
#2974
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Цитата:
111:
Вот так?

Да, так, нагадили себе в шаровары, а потом ссыкливо удалили. Но сама ссылка осталась, с названием статьи: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:06
#2975
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Цитата:
111:
Это же надо какая удача!

Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:07
#2976
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Цитата:
maxsaf:
сама ссылка осталась, с названием статьи

Где?
Смотри на время
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:09
#2977
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Цитата:
maxsaf:
Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок

Где?
Заголовок то где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:09
#2978
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Цитата:
111:
Где?

Вот
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:10
#2979
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Цитата:
111:
Заголовок то где?

В адресе, ты чё слепой? /sozdan-horoshij-pretsedent-uvolena-za-neznanie-kazahskogo-yazyka/
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:11
#2980
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Ты про эту статью?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:12
#2981
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Цитата:
maxsaf:
В адресе, ты

Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?
Вместе с Марданом, пропагандистом Путина?
Как вас легко то развели..
Лихо..
Из за каких то дуриков так попасться, так им поверить, как младенец в свою мать..

Цитата:
maxsaf: дурики и радуются, их заголовок


[Исправлено: 111, 12.03.2024 - 03:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:18
#2982
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Цитата:
111:
Ты про эту статью?

Нет, про эту
тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:23
#2983
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Цитата:
111:
Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?

А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок :lol: И всё благодаря таким как ты, кто постит всякую фигню не думая о последствиях.

[Исправлено: maxsaf, 12.03.2024 - 03:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:24
#2984
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Ну вот и нашел, тепленький, наверно с бодуна..
Пора спать..

photo upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:27
#2985
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Цитата:
maxsaf:
А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок

То есть ты понимаешь, что какие то соседи буквально такие тупые, самые тупые что ли?
Ну и какие же это соседи, такие животные, что из за заголовка могут убивать физически Искандерами?
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