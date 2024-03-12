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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 01:57
Подумать только!
Первый!
Нет, так - ПЕРВЫЙ случай во всем мире и это произошло в Казахстане, где какую то девушку, то ли Алексеевну, то ли Александровну, уволили за то, что не знает казахского языка!
Это же надо какая удача!
И как, как раздуто это было на весь мир пропагандистами Путина, а потом и наших бедненьких патриотов с Флуда!
Какая удача!
И рассказал об этом какой то жигит на казахском языке, которого все зет патриоты поняли!
Вот о чем речь!
Они панимать казахский!
Ради этого!
Первый!
Нет, так - ПЕРВЫЙ случай во всем мире и это произошло в Казахстане, где какую то девушку, то ли Алексеевну, то ли Александровну, уволили за то, что не знает казахского языка!
Это же надо какая удача!
И как, как раздуто это было на весь мир пропагандистами Путина, а потом и наших бедненьких патриотов с Флуда!
Какая удача!
И рассказал об этом какой то жигит на казахском языке, которого все зет патриоты поняли!
Вот о чем речь!
Они панимать казахский!
Ради этого!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 01:59
Цитата:
Вот так?
Что то вы товарищи путинцы, даёте!
maxsaf:
Это на фейсбук с Алтын Орды попало Altyn Orda
Это на фейсбук с Алтын Орды попало Altyn Orda
Вот так?
Что то вы товарищи путинцы, даёте!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:00
Уже и ссылки битые.
Это даже не соломинка.
Это просто камень на шею тонущему..
Это даже не соломинка.
Это просто камень на шею тонущему..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:04
Цитата:
Да, так, нагадили себе в шаровары, а потом ссыкливо удалили. Но сама ссылка осталась, с названием статьи:
111:
Вот так?
Вот так?
Да, так, нагадили себе в шаровары, а потом ссыкливо удалили. Но сама ссылка осталась, с названием статьи:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:06
Цитата:
Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок
111:
Это же надо какая удача!
Это же надо какая удача!
Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:07
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:09
Цитата:
Где?
Заголовок то где?
maxsaf:
Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок
Так это же ваши дурики и радуются, их заголовок
Где?
Заголовок то где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:09
Цитата:
Вот
111:
Где?
Где?
Вот
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:10
Цитата:
В адресе, ты чё слепой? /sozdan-horoshij-pretsedent-uvolena-za-neznanie-kazahskogo-yazyka/
111:
Заголовок то где?
Заголовок то где?
В адресе, ты чё слепой? /sozdan-horoshij-pretsedent-uvolena-za-neznanie-kazahskogo-yazyka/
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:11
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:12
Цитата:
Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?
Вместе с Марданом, пропагандистом Путина?
Как вас легко то развели..
Лихо..
Из за каких то дуриков так попасться, так им поверить, как младенец в свою мать..
Цитата:
[Исправлено: 111, 12.03.2024 - 03:17]
maxsaf:
В адресе, ты
В адресе, ты
Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?
Вместе с Марданом, пропагандистом Путина?
Как вас легко то развели..
Лихо..
Из за каких то дуриков так попасться, так им поверить, как младенец в свою мать..
Цитата:
maxsaf: дурики и радуются, их заголовок
[Исправлено: 111, 12.03.2024 - 03:17]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:23
Цитата:
А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок И всё благодаря таким как ты, кто постит всякую фигню не думая о последствиях.
[Исправлено: maxsaf, 12.03.2024 - 03:23]
111:
Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?
Ну и о чем это говорит, что ты повелся на какой то там гарячий заголовок?
А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок И всё благодаря таким как ты, кто постит всякую фигню не думая о последствиях.
[Исправлено: maxsaf, 12.03.2024 - 03:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:24
Ну вот и нашел, тепленький, наверно с бодуна..
Пора спать..
photo upload
Пора спать..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.03.24 - 02:27
Цитата:
То есть ты понимаешь, что какие то соседи буквально такие тупые, самые тупые что ли?
Ну и какие же это соседи, такие животные, что из за заголовка могут убивать физически Искандерами?
maxsaf:
А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок
А следующий раз соседские Искандеры поведутся на горячий заголовок
То есть ты понимаешь, что какие то соседи буквально такие тупые, самые тупые что ли?
Ну и какие же это соседи, такие животные, что из за заголовка могут убивать физически Искандерами?
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