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≡ Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48749
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
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За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
970
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 22:23
#15
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Цитата:
111:

"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?Анатолий Вайскопф08.03.20248 марта 2024 г. В Казахстане не прекращается скандал вокруг появившегося в интернете "списка девственниц" ведущего вуза страны. Министр образования рассказал новые подробности скандальной истории, вызвав недоумение у общественности.Из поступившего основателям этого Telegram-канала письма следовало, что в общую группу старост университета в мессенджере WhatsApp из деканата механико-математического факультета пришли четыре документа с указанием обеспечить явку во флюорографический кабинет студентов, данные которых помечены красным цветом. Открыв присланные списки, старосты университета обнаружили, что, помимо фамилий, имен и отчеств, в документах указываются индивидуальные идентификационные номера (ИИН), адреса проживания и номера мобильных телефонов. Но это еще не все. Напротив данных некоторых студенток были проставлены пометки virgo. Так гинекологи обозначают девушек, у которых в ходе осмотра не выявлено признаков повреждений девственной плевы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36507
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 22:32
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
что за педагоги были?

Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги!
Логику то включай.

[Исправлено: 111, 11.03.2024 - 23:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22200
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 23:35
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут искореняется дух наследия понаехавших

Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией. Вы сильно торопитесь, или пока не горит? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36507
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 23:58
#18
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Цитата:
maxsaf:
Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией

Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было.
Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22200
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:01
#19
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Цитата:
111:
Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было. Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?

Зачем геноцид. Подкати пушку, людей эвакуируй на безопасное расстояние, снеси все что напоминает о ненавистных понаехавших, поставь красивые новенькие юрты, и обратно людей запусти. :lol: И после этого можно переименовывать :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36507
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:03
#20
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Цитата:
maxsaf:
Подкати пушку, л

Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине.
Все равно был геноцид.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22200
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
#21
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Цитата:
111:
Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине. Все равно был геноцид.

У индейцев с индейцами точно получилось бы :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36507
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
#22
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Цитата:
maxsaf:
У индейцев с индейцами точно получилось

Ваши малые народы тебе лучше знать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
970
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:35
#23
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Цитата:
111:
Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги! Логику то включай

....с тобой всё понятно как всегда задний привод включил "умник".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
970
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:38
#24
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Цитата:
111:
Нет, твоих соседей не знаю по пчстру.

...по Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я знаменитая была.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36507
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:44
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я

С какого перепугу я должен 16ю знать?
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