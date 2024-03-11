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Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было. Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?

Цитата:Зачем геноцид. Подкати пушку, людей эвакуируй на безопасное расстояние, снеси все что напоминает о ненавистных понаехавших, поставь красивые новенькие юрты, и обратно людей запусти.И после этого можно переименовывать