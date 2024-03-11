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Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
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Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей.
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Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 22:23
Цитата:
"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?Анатолий Вайскопф08.03.20248 марта 2024 г. В Казахстане не прекращается скандал вокруг появившегося в интернете "списка девственниц" ведущего вуза страны. Министр образования рассказал новые подробности скандальной истории, вызвав недоумение у общественности.Из поступившего основателям этого Telegram-канала письма следовало, что в общую группу старост университета в мессенджере WhatsApp из деканата механико-математического факультета пришли четыре документа с указанием обеспечить явку во флюорографический кабинет студентов, данные которых помечены красным цветом. Открыв присланные списки, старосты университета обнаружили, что, помимо фамилий, имен и отчеств, в документах указываются индивидуальные идентификационные номера (ИИН), адреса проживания и номера мобильных телефонов. Но это еще не все. Напротив данных некоторых студенток были проставлены пометки virgo. Так гинекологи обозначают девушек, у которых в ходе осмотра не выявлено признаков повреждений девственной плевы.
111:
"Список девственниц" в Казахстане. Кому и зачем он нужен?Анатолий Вайскопф08.03.20248 марта 2024 г. В Казахстане не прекращается скандал вокруг появившегося в интернете "списка девственниц" ведущего вуза страны. Министр образования рассказал новые подробности скандальной истории, вызвав недоумение у общественности.Из поступившего основателям этого Telegram-канала письма следовало, что в общую группу старост университета в мессенджере WhatsApp из деканата механико-математического факультета пришли четыре документа с указанием обеспечить явку во флюорографический кабинет студентов, данные которых помечены красным цветом. Открыв присланные списки, старосты университета обнаружили, что, помимо фамилий, имен и отчеств, в документах указываются индивидуальные идентификационные номера (ИИН), адреса проживания и номера мобильных телефонов. Но это еще не все. Напротив данных некоторых студенток были проставлены пометки virgo. Так гинекологи обозначают девушек, у которых в ходе осмотра не выявлено признаков повреждений девственной плевы.
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 22:32
Цитата:
Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги!
Логику то включай.
[Исправлено: 111, 11.03.2024 - 23:33]
родом из Шанхая2022:
что за педагоги были?
что за педагоги были?
Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги!
Логику то включай.
[Исправлено: 111, 11.03.2024 - 23:33]
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 23:35
Цитата:
Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией. Вы сильно торопитесь, или пока не горит?
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут искореняется дух наследия понаехавших
Тут искореняется дух наследия понаехавших
Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией. Вы сильно торопитесь, или пока не горит?
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 23:58
Цитата:
Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было.
Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?
maxsaf:
Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией
Быстрее всего дух наследия искореняется артиллерией
Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было.
Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:01
Цитата:
Зачем геноцид. Подкати пушку, людей эвакуируй на безопасное расстояние, снеси все что напоминает о ненавистных понаехавших, поставь красивые новенькие юрты, и обратно людей запусти. И после этого можно переименовывать
111:
Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было. Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?
Не, мы так не можем, как у тебя на новой Родине это было. Ты же предлагаешь геноцид, вроде так?
Зачем геноцид. Подкати пушку, людей эвакуируй на безопасное расстояние, снеси все что напоминает о ненавистных понаехавших, поставь красивые новенькие юрты, и обратно людей запусти. И после этого можно переименовывать
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:03
Цитата:
Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине.
Все равно был геноцид.
maxsaf:
Подкати пушку, л
Подкати пушку, л
Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине.
Все равно был геноцид.
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
Цитата:
У индейцев с индейцами точно получилось бы
111:
Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине. Все равно был геноцид.
Ну у янки же так не получалось с индейцами на твоей Родине. Все равно был геноцид.
У индейцев с индейцами точно получилось бы
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:05
Цитата:
Ваши малые народы тебе лучше знать.
maxsaf:
У индейцев с индейцами точно получилось
У индейцев с индейцами точно получилось
Ваши малые народы тебе лучше знать.
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:35
Цитата:
....с тобой всё понятно как всегда задний привод включил "умник".
111:
Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги! Логику то включай
Ну раз я умнее тебя, значит отличные педагоги! Логику то включай
....с тобой всё понятно как всегда задний привод включил "умник".
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 12.03.24 - 00:38
Цитата:
...по Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я знаменитая была.
111:
Нет, твоих соседей не знаю по пчстру.
Нет, твоих соседей не знаю по пчстру.
...по Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я знаменитая была.
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 12.03.24 - 00:44
Цитата:
С какого перепугу я должен 16ю знать?
родом из Шанхая2022:
Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я
Шанхаю не знаешь ОКей по школе должен то знать.16я
С какого перепугу я должен 16ю знать?
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