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≡ Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48749
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
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За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36488
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
#1
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Всегда с детства, когда гоняли в Дружбу на Икарусах, почему то думал что это в честь Берии, а тогда про него нас учили, что он каждый день девочек насиловал, девственниц.
Да, менять надо.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
688
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 17:05
#2
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И газ есть во всем районе, и дороги сделаны, и с трудоустройством проблемы решены. Осталось село переименовать чтоб вообще жизнь медом казалась..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14280
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 17:13
#3
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Цитата:
vofkakst:
Да пофиг. Пусть что хотят и делают. Чем быстрей все переименуют, тем раньше все закончится, весь этот зуд. Хотя как показало наша столица, эти ономастики могут не успокоится и потом ещё раз 20 лавреньтевку переименовать)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1715
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 17:48
#4
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Цитата:
Vit:
Чем быстрей все переименуют, тем раньше все закончится,

Нервишки надо беречь! Тут искореняется дух наследия понаехавших, которые надо признать честно в своё время не спрашивая ни у кого переименовывали всё

Цитата:
Еще одна причина дать ему вышеупомянутое название - возрождение исторического названия озера Жосалы, которое находится рядом с селом».

Источник:


И к озеру руки приложили..понаехавшие? Что сказать, история идёт по кругу..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4501
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 17:51
#5
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Там от Лаврентьевки одна треть осталась наверное. Отделение было , я там 7 летним пацаном ещё в 70е на велике учился ездить, кажется в 1974 году. Но там уже тогда русских семей от силы пара , тройка была. Покойная кудаги Давраном его называла, ещё удивительно до сих пор название сохранилось.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36488
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 18:10
#6
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Цитата:
Vit:
тем раньше все закончится, весь этот зуд

Переименования идут столетиями, тысячилетиями.
Ничто не остановит этот процесс
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22187
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 20:57
#7
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Цитата:
vofkakst:
И газ есть во всем районе, и дороги сделаны, и с трудоустройством проблемы решены. Осталось село переименовать чтоб вообще жизнь медом казалась..

Я как то со спутника смотрел этот поселок, там ниче не осталось, руины и пару землянок. После переименования наверное переродится в аул :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22187
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 21:00
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут искореняется дух наследия понаехавших, которые надо признать честно в своё время не спрашивая ни у кого переименовывали всё

Что именно переименовывали? Список в студию.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
966
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 21:22
#9
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ПолиграфЪ Боярышников:
! Тут искореняется дух наследия понаехавших, которые надо признать честно в своё время не спрашивая ни у кого переименовывали всё[/quote

....то что ссыльные и понаехавшие понастроили снести всё к чёртовой бабушке, перименовать давно пора было и ковылём засадить,мой покойный отец обком строил вокзал азропорт он из понаехавших был и я сын понаехавшего и понаехавшей.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
22
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 21:22
#10
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
147
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 21:32
#11
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Странная если честно новость . Жосалы там уже наверно как год висит :lol: наверно сразу после обсуждения в феврале 2023 года и повесели новую табличку с названием поселка :lol: а новость только через год созрела что ли?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
966
Re: Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено...
Отправлено: 11.03.24 - 21:34
#12
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Цитата:
111:
почему то думал что это в честь Берии, а тогда про него нас учили, что он каждый день девочек насиловал, девственниц. Да, менять надо.


.....любопытно где этА вас учили ? что за учереждение такое 16я школа что ЛИ у меня сосед твоего возраста там учился наверное ты его наверняка знаешь Силантий Крамарчук так он про Берию ничего не рассказывал насколько я помню и девственниц сново выдумываешь-брешешь...сказочник ты наш до Христиана Андерсена тебе Ышо далЭко.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36488
Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 21:43
#13
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
у меня сосед

Нет, твоих соседей не знаю по пчстру.
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