Отправлено: - 20:57

vofkakst:

И газ есть во всем районе, и дороги сделаны, и с трудоустройством проблемы решены. Осталось село переименовать чтоб вообще жизнь медом казалась..

Цитата:Я как то со спутника смотрел этот поселок, там ниче не осталось, руины и пару землянок. После переименования наверное переродится в аул