Село Лаврентьевка в Аулиекольском районе решено переименовать
Отправлено: 11.03.24 - 16:07
За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей. Читать новость
Да пофиг. Пусть что хотят и делают. Чем быстрей все переименуют, тем раньше все закончится, весь этот зуд. Хотя как показало наша столица, эти ономастики могут не успокоится и потом ещё раз 20 лавреньтевку переименовать)
Там от Лаврентьевки одна треть осталась наверное. Отделение было , я там 7 летним пацаном ещё в 70е на велике учился ездить, кажется в 1974 году. Но там уже тогда русских семей от силы пара , тройка была. Покойная кудаги Давраном его называла, ещё удивительно до сих пор название сохранилось.
ПолиграфЪ Боярышников: ! Тут искореняется дух наследия понаехавших, которые надо признать честно в своё время не спрашивая ни у кого переименовывали всё[/quote
....то что ссыльные и понаехавшие понастроили снести всё к чёртовой бабушке, перименовать давно пора было и ковылём засадить,мой покойный отец обком строил вокзал азропорт он из понаехавших был и я сын понаехавшего и понаехавшей.
Странная если честно новость . Жосалы там уже наверно как год висит наверно сразу после обсуждения в феврале 2023 года и повесели новую табличку с названием поселка а новость только через год созрела что ли?
111: почему то думал что это в честь Берии, а тогда про него нас учили, что он каждый день девочек насиловал, девственниц. Да, менять надо.
.....любопытно где этА вас учили ? что за учереждение такое 16я школа что ЛИ у меня сосед твоего возраста там учился наверное ты его наверняка знаешь Силантий Крамарчук так он про Берию ничего не рассказывал насколько я помню и девственниц сново выдумываешь-брешешь...сказочник ты наш до Христиана Андерсена тебе Ышо далЭко.
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