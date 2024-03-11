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≡ К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской области состоялся праздник бега и духа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48749
К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской области состоялся праздник бега и духа
Отправлено: 11.03.24 - 16:31
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По традиции любители бега провожают таким образом зиму, но сама зима ежегодно преподносит сюрпризы в виде вьюг, сугробов и 30-градусных морозов. Именно такой и выдалась погода в день проведения VI зимнего трейла.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14278
Re: К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской...
Отправлено: 11.03.24 - 16:31
#1
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Скоро лето. Как только будет организована веломарафон, про анонсируете заранее. Я же тоже стал велосипедистом и хочу с местными поборотся)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1715
Re: К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской...
Отправлено: 11.03.24 - 18:04
#2
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Цитата:
Vit:
Я же тоже стал велосипедистом и хочу с местными поборотся)

Запомни, когда ты приедешь на финиш на следующий день никто уже ждать не будет!
Даже твой родственники по домам разбегутся..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5952
Re: К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской...
Отправлено: 11.03.24 - 18:28
#3
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Почему то бегут в масках: - я тоже КМС по бегу, только на 100 и 200 метров; нам в детстве когда мы зимой занимались и лыжами и пробежками, тренер почему то запрещал бегать в масках- мол влажный и холодный ВДЫХАЕМЫЙ воздух испортит вам и носоглотку и гортань.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14278
К финишу по бездорожью - В десятый раз в Костанайской области состоялся праздник бега и духа
Отправлено: 11.03.24 - 18:34
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А. Спасибо. Смешно. Ну я и не говорю что я буду в первой десятки. Я ж сказал хочу поборотся. Но я по 50 км уже наматывал. Ну было не легко, спина мокрая была.
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