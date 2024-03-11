НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48745
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 13:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 марта 16-летний костанаец сказал родителям, что пошел ночевать к другу. Но позже написал, что едет в столицу мириться с девушкой. Взволнованные родители тут же позвонили в полицию.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Re: Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с...
Отправлено: 11.03.24 - 13:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из детей каких то девочек делают..
Пусть бы ехал..
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4938
Re: Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с...
Отправлено: 11.03.24 - 14:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Мереке, он как бы несовершеннолетний еще.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26181
Re: Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с...
Отправлено: 11.03.24 - 14:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пусть бы ехал..

Амирка, ещё никуда, не поехал?... :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Мереке, он как бы несовершеннолетний еще.

Не знаю, себя вспомнил, как мы несовершеннолетние бегали по девчонкам, как обжимались в автобусах, везущих нас в школу с отделений, как до 5ти утра жгли костры, как обжимались по углам ночами..
Неужели сейчас у детей такая скушная жизнь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Амирка, ещё никуда, не поехал?...

Он на титьки уже заглядывается..
То кузина 15ти летняя его приедет, то та же молодая репетиторша по казахскому языку..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26181
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он на титьки уже заглядывается..

Ну - Молодец... :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3374
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
себя вспомнил, как мы несовершеннолетние бегали по девчонкам


Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
160
Re: Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с...
Отправлено: 11.03.24 - 14:35
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:43
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну - Молодец...

В садике у него невесты уже есть, которых любит
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14271
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:50
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: В садике у него невесты уже есть, которых любит
В садике самая чистая любовь. Моя садиковская любовь сейчас живёт в Тюмени. Удачно вышла замуж за богатого.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
122
Re: Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с...
Отправлено: 11.03.24 - 14:50
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол: на поезде в этом возрасте можно, даже без сопровождающего, а вот на авто- НИЗЗЗЯ!!))))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14271
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Отправлено: 11.03.24 - 14:52
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Почему незя. Можно. Просто родители пожаловались.Полиция обязана была отреагировать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS