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Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
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