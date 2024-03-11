Цитата:
saba:
Невозможно иметь первую территорию по площади в мире или девятую, как Казахстан, будучи при этом белыми и пушистыми.
Ну грубо говоря Казахское ханство экспансией не занималось и современные территории ни одному другому государству не принадлежали чтобы сейчас узбеки или башкиры могли сказать что это их территории))
Казахстан как раз основан на естественных этнических территориях расселения казахского этноса
Часть этноса даже осталось в Астраханской,Оренбургской и омских областях
Ну это ладно))
Естественными границами расселения русского этноса это территория единого московского царства от Смоленска до нижнего Новгорода от Новгорода северного до Ростова на Дону территории присоединенных казачьих земель дикого поля где жили этнические русские-казаки (и то таковыми они себя не считают)
Всё остальное уже ЗАХВАЧЕНЫЕ земли
Пермь, большая часть Поволжья, Урал, Сибирь, забайкальский край,дальний восток, Кубань,старополье,Кавказ, Карелия, ну и Крым понятно дело