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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15190
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.03.24 - 13:42
#2836
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Цитата:
saba:
Невозможно иметь первую территорию по площади в мире или девятую, как Казахстан, будучи при этом белыми и пушистыми.

Ну грубо говоря Казахское ханство экспансией не занималось и современные территории ни одному другому государству не принадлежали чтобы сейчас узбеки или башкиры могли сказать что это их территории))
Казахстан как раз основан на естественных этнических территориях расселения казахского этноса
Часть этноса даже осталось в Астраханской,Оренбургской и омских областях
Ну это ладно))

Естественными границами расселения русского этноса это территория единого московского царства от Смоленска до нижнего Новгорода от Новгорода северного до Ростова на Дону территории присоединенных казачьих земель дикого поля где жили этнические русские-казаки (и то таковыми они себя не считают)

Всё остальное уже ЗАХВАЧЕНЫЕ земли
Пермь, большая часть Поволжья, Урал, Сибирь, забайкальский край,дальний восток, Кубань,старополье,Кавказ, Карелия, ну и Крым понятно дело
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15190
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.03.24 - 13:52
#2837
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Цитата:
Skeptic:
Нацисты есть и среди русских, и среди казахов, и среди всех других народов. И именно их необходимо уничтожать. Как вид.

Ну так начни с себя
Или со своих россиян
Рогозиных, мильчаковых,малофеевых нацистов открытых
Как у вас так получается старых совко...ров
Собой и своей страной заниматься не хотите
Власть отдали нацистам и олигархам
Но все у вас вокруг виноваты при этом
Украинцы,казахи итд
Путин вас натравил на Украину чтобы политические баллы заработать
А вы как те барашки и ведетесь на это
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.03.24 - 14:42
#2838
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4499
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.03.24 - 14:55
#2839
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Цитата:
Skeptic:
И только с целью провокации и извращения сути можно задавать такие вопросы.

А вот и нетушки! Сейчас что идёт в Украине? Война или СВО? Какие цели у этого непонятного мероприятия? Что такое денацификация? На сегодня это уничтожение тех, кто как минимум не согласен с потерей украинских территорий, а таких большинство среди народа Украины! Таким образом война до победного конца превращается в уничтожение либо к жизни в условиях оккупации для бОльшей части украинского народа. Вы от всей души поддерживаете войну России против Украины, вот и получается что Вы за уничтожение или приведение украинцев к зависимости от России. И никаких провокаций и извращений, Вы сами обозначили свою позицию.
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