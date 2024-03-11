Отправлено: - 13:42

saba:

Невозможно иметь первую территорию по площади в мире или девятую, как Казахстан, будучи при этом белыми и пушистыми.

Цитата:Ну грубо говоря Казахское ханство экспансией не занималось и современные территории ни одному другому государству не принадлежали чтобы сейчас узбеки или башкиры могли сказать что это их территории))Казахстан как раз основан на естественных этнических территориях расселения казахского этносаЧасть этноса даже осталось в Астраханской,Оренбургской и омских областяхНу это ладно))Естественными границами расселения русского этноса это территория единого московского царства от Смоленска до нижнего Новгорода от Новгорода северного до Ростова на Дону территории присоединенных казачьих земель дикого поля где жили этнические русские-казаки (и то таковыми они себя не считают)Всё остальное уже ЗАХВАЧЕНЫЕ землиПермь, большая часть Поволжья, Урал, Сибирь, забайкальский край,дальний восток, Кубань,старополье,Кавказ, Карелия, ну и Крым понятно дело