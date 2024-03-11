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≡ Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск добирались до пункта назначения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48745
Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск добирались до пункта назначения
Отправлено: 11.03.24 - 13:24
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После приглашения на посадку пассажиры увидели, что приехал микроавтобус. Все в спешке стали занимать места. А во время рейса начали возмущаться из-за плохих условий за те деньги, которые заплатили за билет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 13:24
#1
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Да какая разница, главное уехать оттуда, хоть холодно, хоть спать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1178
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 13:25
#2
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"...что сподвигло пассажиров на словесную перепалку с водителемА..."
"...Какое время займет ее подписаниЕ Российской..."
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1178
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 13:27
#3
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"...в прошлом году была аналогичная ситуация и на ее решение ушел 1 месяц..."
Я понимаю, что у чиновников зима всегда приходит неожиданно и они "не успевают" к ней подготовиться.
Но перевозчики живут за счёт перевозок. Им то что мешает заранее такие вопросы решать? Это же их деньги...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2106
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 13:38
#4
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Цитата:
Skeptic:
"...что сподвигло пассажиров на словесную перепалку с водителемА..." "...Какое время займет ее подписаниЕ Российской..."

Исправил. Спасибо
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6751
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 13:42
#5
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В прошлом году ездил в Челябинск, аккурат перед легализацией, все было нормально. Правда я садился на 18-00 из лисаковска шел. Большой автобус был, места заняты были на половину
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
160
Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...
Отправлено: 11.03.24 - 14:42
#6
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Всё для людей. Непонятно каких. Раньше ездил в РФ часто зимой, весной без проблем. Большой автобус места всегда есть. Эти колхозные бизнесмены так еще живут 90-ми. Главное кэш.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14271
Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск добирались до пункта назначения
Отправлено: 11.03.24 - 14:46
#7
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Не какие мне автобусы не нравятся. Самый лучший вид транспорта, это поезд. Завалился на второй ярус и сиди в телефоне Захотел покушать, сходил в вагон ресторан. Захотел пукнуть пошёл в тамбур.
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