Re: Автобус подменили - Как пассажиры рейса Рудный - Челябинск...

Отправлено: - 13:27

"...в прошлом году была аналогичная ситуация и на ее решение ушел 1 месяц..."

Я понимаю, что у чиновников зима всегда приходит неожиданно и они "не успевают" к ней подготовиться.

Но перевозчики живут за счёт перевозок. Им то что мешает заранее такие вопросы решать? Это же их деньги...