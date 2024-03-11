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≡ Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан "Оппенгеймер"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48745
Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан "Оппенгеймер"
Отправлено: 11.03.24 - 10:13
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В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения наград премии "Оскар-2024". Американская Киноакадемия назвала победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2023 году.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15190
Re: Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан...
Отправлено: 11.03.24 - 10:13
#1
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Цитата:
Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Источник:


в прошлом году насколько помню лучший документальный фильм был фильм о Навальном.
я конечно все понимаю но что в мире ничего больше не происходит акромя российской угрозы и российской внутренней политики?
израиль там палестину давит
в ливии и сирии война такто не прекращается уже 13 лет
в европе политический кризис
в сша турбулентная ситуация вокруг выборов

да всему миру интересно смотреть только про россию и украину конечно же
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Re: Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан...
Отправлено: 11.03.24 - 13:51
#2
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Украинцы молодцы, по моему это первый их Оскар.
Ну а мы посмотрим Бесогон..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36445
Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан "Оппенгеймер"
Отправлено: 11.03.24 - 14:40
#3
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