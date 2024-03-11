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≡ Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48745
Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
Отправлено: 11.03.24 - 14:36
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Аналитики подсчитали, как дорожали услуги сотовой связи в Казахстане в последние годы. В итоге эксперты Первого кредитного бюро пришли к выводу, что они подорожали самыми заметными темпами как минимум за 13 лет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14271
Re: Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
Отправлено: 11.03.24 - 14:36
#1
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У нас самая дорогая связь. В Латвии, Литве, по 5 евро. В России 240 рублей.
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