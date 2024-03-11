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Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
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