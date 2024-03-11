Отправлено: - 10:13





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51667 Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"Источник:

Цитата:в прошлом году насколько помню лучший документальный фильм был фильм о Навальном.я конечно все понимаю но что в мире ничего больше не происходит акромя российской угрозы и российской внутренней политики?израиль там палестину давитв ливии и сирии война такто не прекращается уже 13 летв европе политический кризисв сша турбулентная ситуация вокруг выборовда всему миру интересно смотреть только про россию и украину конечно же