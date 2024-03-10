Отправлено: - 09:48

Skeptic:

Всё зависит от поведения этого Вашингтона...

Ибо иметь возможность и делать - разные вещи. Россия - страна миролюбивая.

Чтобы она начала отвечать, её надо сильно разозлить.

Это Вашингтон позволяет себе бомбить и оккупировать страны просто так, потому что захотелось. Сейчас Россия отвечает.

И когда она решит, что пора остановиться - зависит от поведения тех, кто доводит её до белого каления. А ведь ещё не довели... Но очень стараются.

А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям",

и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"... А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко. Так что - наблюдаем дальше...

Читателям, грамотеем и сказочникам доброго утра и удачного дня!Цитата:Выше в посте за № 2789 отмечал, что самый влиятельный и мощный полюс США, затем Китай, далее объединённая Европа, чтобы не обидеть сказочников и Россию включим...Правильно Антон Хардин в видео, ниже по ссылке отмечает, что у сказочников в одном месте будет гореть, это так мягко сказаноВ видео Д.Песков говорит: Америка это сейчас самая мощная держава мира, огромная страна, с небогатой историей, но с великим прошлым, с великим настоящим и не менее великим будущим, это прекрасные люди, которые очень похожи на нас, которые очень многое создают для мира...Шах и мат сказочникам, прозревайте пожалуйста и относитесь ко всему, что происходит с пониманием!Подробнее здесь: