Красивая карта. Вот так со вчерашнего дня выглядит НАТО-2024 – в него официально вступила Швеция.Кстати, одной из целей путинской «невойны» было нерасширение границы с НАТО, которая за последние два года увеличилась более чем в два раза😁🤦♂️
У меня спроси. . Я это Москву вдоль и порек пешком прошагал. Хочешь реальные честные фото?. По листай. Я сидел напротив кремля на чемпионат мира.. Хочешь я тебе свои фотки Земней площади скину. Каток, ёлки. Там все для людей. Хочешь катайся. Хочешь нет. Буквально напротив кремля. Фото доказательство есть. Да я и скидывал тут.
Сидят. Лежат. Так и есть. Я там сидел. Детей привёз показал. Напротив кремля в гум. Муму сидели. На лавочках отдыхали. Да Господи. Ты забыл как я скидывал фото чемпионат.? Там поролельно проводили буквально напротив мавзолей любительский. Футбол.
111: Не смотрю чемпионаты по картинкам, где фото, как лежишь у кремля?
Поймал. Нету меня на траве. На. Скамейке да сидел. Ну там обрати внимание. Девушки любят поваляться. Обратить на себя внимание. Щас не могу фото выложить. Я столько в телефоне не держу. Скидываю в ноуте. Потом что бы на сайт выложить мне надо начало с ноута на телефон потом через программу загрузить. Потом на форум умидрится выложить. Ща мне в лом. Просто поверь на слово. Там не кому не запрещают. Хош валяйся. Че хочешь то и делай. Был, видел, знаю. Щас просто у меня уже другое направление.
Читателям, грамотеем и сказочникам доброго утра и удачного дня!
Цитата:
Skeptic: Всё зависит от поведения этого Вашингтона... Ибо иметь возможность и делать - разные вещи. Россия - страна миролюбивая. Чтобы она начала отвечать, её надо сильно разозлить. Это Вашингтон позволяет себе бомбить и оккупировать страны просто так, потому что захотелось. Сейчас Россия отвечает. И когда она решит, что пора остановиться - зависит от поведения тех, кто доводит её до белого каления. А ведь ещё не довели... Но очень стараются. А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"... А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко. Так что - наблюдаем дальше...
Выше в посте за № 2789 отмечал, что самый влиятельный и мощный полюс США, затем Китай, далее объединённая Европа, чтобы не обидеть сказочников и Россию включим...
Правильно Антон Хардин в видео, ниже по ссылке отмечает, что у сказочников в одном месте будет гореть, это так мягко сказано . .
В видео Д.Песков говорит: Америка это сейчас самая мощная держава мира, огромная страна, с небогатой историей, но с великим прошлым, с великим настоящим и не менее великим будущим, это прекрасные люди, которые очень похожи на нас, которые очень многое создают для мира...
Шах и мат сказочникам, прозревайте пожалуйста и относитесь ко всему, что происходит с пониманием!
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