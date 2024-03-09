Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?

Отправлено: - 00:14

"...За тот же 2023 год в РК цена на молочные продукты выросла на 21,1%. При этом цена на молочные продукты выросла в России на 2,6%, в Беларуси - на 9%, в Кыргызстане - на 10,4%, в Армении - на 4,3%. Казахстан, являясь крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны. За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%. (Sputnik.kz, 16.02.24 г.)...."



Давайте сразу определимся, мы не молочная и не пшеничная страна. Это объясняет все. Некорректно Казахстан сравнивать с Россией и Белоруссией. Там и там и надои и урожаи не чета нашим. Тем более после того, как угробили молочнотоварные фермы, и живем за счет частника. И за счет сухого молока из Белоруссии и России. Там молоко девать некуда, они его сушат. Все дорожает - топливо, коммуналка, сухое молоко.

Мука дорожает по тем же самым причинам. Мало завезли зерна из РФ. Но и еще из-за того, что мукомолов стало меньше в два раза. Зато мукомолов стало больше в Узбекистане. Потому что они обложили нашу муку большим налогом, а на зерно снизили.

А куда смотрело наше правительство непонятно. Все в ЕАЭС занимаются протекционизмом - Белоруссия, Россия, Узбекистан. И только казахи ведут бизнес честно с этими странами.

Но при всем при этом хлеб у нас самый дешевый.