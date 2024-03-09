Правительство предложило норму, по которой любая законодательная инициатива парламента сначала должна пройти обсуждение на правительственной платформе. И тут депутаты мажилиса, которые практически всегда единогласно голосовали за все предложения правительства, вдруг оскорбились Читать новость
Что вы на него накинулись - у нас бывший Елбасы нагрел всю страну вместе с дочерьми и зятьями: глядя на него все акимы и чиновники не стеснялись быть "успешными" бизнесменами. Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская. А в реальном секторе экономике: - в промышленности или в с/х хозяйстве - тяжело работать, но интересно. Молодым туда надо идти- мне и моему возрасту - уже тяжеловатенько: - и морально и физически.
ACROS: Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская.
....пришла перестройка свобода слова и инакомыслия демократия одним совом помнишь бардак и решили выпрыгнуть из социализма и заскочить в катализм,кто был изворотливей,хитрей и со связями у той власти вот они иподнялись или были люди у власти к ним приходили оферисты и излагали свой план "зарабатка денег"так и разваливали предприятия,дизельный грабили на глазах всей страны.То что было надо было модернезировать а мы начали рушить вот и пожинаем плоды, социализма давно нет и капитализм какой то извени триперный. Мы думали запад нам поможет ага не тут то было поможем за кредиты и ресурсы наши.Всё сами своими руками мы сделали вот пожинаем плоды потому то исторический опыт не учитываем и не надо перекладывать на Ворониных и Назарбаевых и тогда ликовали и были счастливы и не думали что у нас впереди.Будем радоваться к чему пришли.
.....из твоих слов я понимаю мы большие глупцы что своей стране не помогаем то есть наши руководители и мы каждый о своей продажной душёнке только и думает как улучшить свой жизненный комфорт да деньжат больше накопить а страна огнём гори сегодня да завтро...
"...За тот же 2023 год в РК цена на молочные продукты выросла на 21,1%. При этом цена на молочные продукты выросла в России на 2,6%, в Беларуси - на 9%, в Кыргызстане - на 10,4%, в Армении - на 4,3%. Казахстан, являясь крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны. За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%. (Sputnik.kz, 16.02.24 г.)...."
Давайте сразу определимся, мы не молочная и не пшеничная страна. Это объясняет все. Некорректно Казахстан сравнивать с Россией и Белоруссией. Там и там и надои и урожаи не чета нашим. Тем более после того, как угробили молочнотоварные фермы, и живем за счет частника. И за счет сухого молока из Белоруссии и России. Там молоко девать некуда, они его сушат. Все дорожает - топливо, коммуналка, сухое молоко. Мука дорожает по тем же самым причинам. Мало завезли зерна из РФ. Но и еще из-за того, что мукомолов стало меньше в два раза. Зато мукомолов стало больше в Узбекистане. Потому что они обложили нашу муку большим налогом, а на зерно снизили. А куда смотрело наше правительство непонятно. Все в ЕАЭС занимаются протекционизмом - Белоруссия, Россия, Узбекистан. И только казахи ведут бизнес честно с этими странами. Но при всем при этом хлеб у нас самый дешевый.
Про ПИКи говорить не буду. Все лоханулись, кроме приближенных к кормушке. Весь бывший Союз развели на ПИКи, ваучеры, бабки. Поезд ушел. У тетки 30 штук сгорело на сберкнижке - вот это кидалово. У меня на сберкнижке было 17 рублей - гори огнем...
Да я чёт не верю этой статистике. Беларуссы. ещё те бизнесмены. То у них креветки. Литовские, польские, латвийские ТК все под беларуссами. Там половина молока европейская. В беларусси только природа шикарная.а деревни полуразрушеные.
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