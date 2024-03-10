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Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48740
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 11:49
Конечно, жилье необходимо. И парковки, как крытые, многоуровневые, так и иные. Однако для здоровой жизни горожан нужны не только соты квартир и места стоянок для авто, но и многое иное. Нужны и садики, и школы, и просто места для спокойного передвижения пешеходов.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 11:49
"избыток ... мусора, показательный ... и отвлекающИЙ от существа дела."
или
"избыток ... мусора, показательнОГО ... и отвлекающего от существа дела."
...
Зависит от слова, которое брать за базу. "Избыток" или "мусор".
или
"избыток ... мусора, показательнОГО ... и отвлекающего от существа дела."
...
Зависит от слова, которое брать за базу. "Избыток" или "мусор".
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:03
Нет во власти людей, способных (не желающих, а именно способных, умеющих) думать о будущем, о последствиях своих "мудрых" решений.
Желать-то они, м.б. и хотят. Но - не умеют.
Им бы СЕЙЧАС выжить да "заработать". Ибо в любой момент могут в отставку отправить...
Желать-то они, м.б. и хотят. Но - не умеют.
Им бы СЕЙЧАС выжить да "заработать". Ибо в любой момент могут в отставку отправить...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 926
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:31
Точечная застройка создаёт много проблем. Будут загружены дороги. А с учётом того, что упор МИО делают на автомобили, для других альтернативных видов не создают условий, то потом начнутся пробки, будто они живут в 5 млн городе.
Так же больницы, школы, детсады, везде нехватка мест.
Надо строить по микрорайонам, по плану застройки. Лучше уже пустые земли осваивать, переносить центр, давать новое направление
Так же больницы, школы, детсады, везде нехватка мест.
Надо строить по микрорайонам, по плану застройки. Лучше уже пустые земли осваивать, переносить центр, давать новое направление
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 145
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:47
Люди поступили правильно, не разрешив застройку, ибо сказано - " Бойтесь данайцев,дары приносящих !"
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 14:38
Цитата:
Когда у нас в КЗ говорят что тема глобальная, значит нам что то пытаются впарить.
У нас с нашими просторами земными, такой темы вообще нет с автостоянками.
От слова совсем.
У нас сращивание бизнеса и государства, то есть тема только бабла и коррупции..
Строй Март и 19ти этажку где то в Кунае, ничего бы этого не было.
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?
Да, тема появилась именно тогда, с нашего общего наплевательского отношения к своему городу.
Тема эта глобальная.
Когда у нас в КЗ говорят что тема глобальная, значит нам что то пытаются впарить.
У нас с нашими просторами земными, такой темы вообще нет с автостоянками.
От слова совсем.
У нас сращивание бизнеса и государства, то есть тема только бабла и коррупции..
Строй Март и 19ти этажку где то в Кунае, ничего бы этого не было.
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?
Да, тема появилась именно тогда, с нашего общего наплевательского отношения к своему городу.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 22:26
Нужен все таки консенсус. И парковка в этом дворе и новая площадка не помешали бы. Собрались бы и под гарантии акимата порешали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9904
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:34
Цитата:
-----А где был ты ? Почему молчал ?
111:
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?
-----А где был ты ? Почему молчал ?
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:36
Цитата:
Площадка то есть же..
Парковка тоже
mks2703:
И парковка в этом дворе и новая площадка не помешали б
И парковка в этом дворе и новая площадка не помешали б
Площадка то есть же..
Парковка тоже
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:42
Цитата:
Я имел ввиду новую парковку под кортом. Как на картинке. А над парковкой спортивную площадку. Непонятно только людям там именно корт нужен... Так много хоккея в данном дворе?
111:
Площадка то есть же.. Парковка тоже
Площадка то есть же.. Парковка тоже
Я имел ввиду новую парковку под кортом. Как на картинке. А над парковкой спортивную площадку. Непонятно только людям там именно корт нужен... Так много хоккея в данном дворе?
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:51
Цитата:
Так со всего же центра сюда ходят, и в футбол играют.
На картинке, ты уверен, что так сделают?
mks2703:
Так много хоккея в данном дворе?
Так много хоккея в данном дворе?
Так со всего же центра сюда ходят, и в футбол играют.
На картинке, ты уверен, что так сделают?
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 11.03.24 - 00:25
Цитата:
Ну если именно корт нужен, тогда надо делать наоборот. Без подвала. На первом этаже облагороженный корт, на втором и третьем стоянка... Пусть чертят новый эскиз.
111:
Так со всего же центра сюда ходят, и в футбол играют. На картинке, ты уверен, что так сделают?
Так со всего же центра сюда ходят, и в футбол играют. На картинке, ты уверен, что так сделают?
Ну если именно корт нужен, тогда надо делать наоборот. Без подвала. На первом этаже облагороженный корт, на втором и третьем стоянка... Пусть чертят новый эскиз.
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