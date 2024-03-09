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≡ Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48740
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 11:40
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Правительство предложило норму, по которой любая законодательная инициатива парламента сначала должна пройти обсуждение на правительственной платформе. И тут депутаты мажилиса, которые практически всегда единогласно голосовали за все предложения правительства, вдруг оскорбились
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
964
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 01:57
#30
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Отрубей полегло немерено!

....не хотел я говорить о твоём"честном бизнесе" видищь а люди знают и помнят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 03:01
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не хотел я говорить о твоём"честном бизнесе" видищь а люди знают и помнят.

Хм..
Подтвердить можешь или только сказками обо не питаешься?
Наверно врешь?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5950
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 08:45
#32
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
о твоём"честном бизнесе"


Что вы на него накинулись - у нас бывший Елбасы нагрел всю страну вместе с дочерьми и зятьями: глядя на него все акимы и чиновники не стеснялись быть "успешными" бизнесменами. Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская.
А в реальном секторе экономике: - в промышленности или в с/х хозяйстве - тяжело работать, но интересно.
Молодым туда надо идти- мне и моему возрасту - уже тяжеловатенько: - и морально и физически.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
964
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 15:37
#33
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Цитата:
ACROS:
Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская.


....пришла перестройка свобода слова и инакомыслия демократия одним совом помнишь бардак и решили выпрыгнуть из социализма и заскочить в катализм,кто был изворотливей,хитрей и со связями у той власти вот они иподнялись или были люди у власти к ним приходили оферисты и излагали свой план "зарабатка денег"так и разваливали предприятия,дизельный грабили на глазах всей страны.То что было надо было модернезировать а мы начали рушить вот и пожинаем плоды, социализма давно нет и капитализм какой то извени триперный. Мы думали запад нам поможет ага не тут то было поможем за кредиты и ресурсы наши.Всё сами своими руками мы сделали вот пожинаем плоды потому то исторический опыт не учитываем и не надо перекладывать на Ворониных и Назарбаевых и тогда ликовали и были счастливы и не думали что у нас впереди.Будем радоваться к чему пришли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 17:48
#34
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Мы думали запад нам поможет

Ты что то путаешь.
Так думают только глупцы.
Помогать себе и своей семье обязан сам человек, если он не глупец.

[Исправлено: Gljuk, 10.03.2024 - 18:03]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
964
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 22:37
#35
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Цитата:
111:

.....из твоих слов я понимаю мы большие глупцы что своей стране не помогаем то есть наши руководители и мы каждый о своей продажной душёнке только и думает как улучшить свой жизненный комфорт да деньжат больше накопить а страна огнём гори сегодня да завтро...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 23:34
#36
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
из твоих слов я понимаю мы большие глупцы

Нет, ты не прав.
Модератор исправил.
Я говорил не про голубцов или глупцов.
Говорил более наглядно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9904
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 23:53
#37
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Цитата:
111:
Не понял. Каких брадяг?


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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
157
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 11.03.24 - 00:14
#38
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"...За тот же 2023 год в РК цена на молочные продукты выросла на 21,1%. При этом цена на молочные продукты выросла в России на 2,6%, в Беларуси - на 9%, в Кыргызстане - на 10,4%, в Армении - на 4,3%. Казахстан, являясь крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны. За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%. (Sputnik.kz, 16.02.24 г.)...."

Давайте сразу определимся, мы не молочная и не пшеничная страна. Это объясняет все. Некорректно Казахстан сравнивать с Россией и Белоруссией. Там и там и надои и урожаи не чета нашим. Тем более после того, как угробили молочнотоварные фермы, и живем за счет частника. И за счет сухого молока из Белоруссии и России. Там молоко девать некуда, они его сушат. Все дорожает - топливо, коммуналка, сухое молоко.
Мука дорожает по тем же самым причинам. Мало завезли зерна из РФ. Но и еще из-за того, что мукомолов стало меньше в два раза. Зато мукомолов стало больше в Узбекистане. Потому что они обложили нашу муку большим налогом, а на зерно снизили.
А куда смотрело наше правительство непонятно. Все в ЕАЭС занимаются протекционизмом - Белоруссия, Россия, Узбекистан. И только казахи ведут бизнес честно с этими странами.
Но при всем при этом хлеб у нас самый дешевый.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
157
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 11.03.24 - 00:22
#39
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Про ПИКи говорить не буду. Все лоханулись, кроме приближенных к кормушке. Весь бывший Союз развели на ПИКи, ваучеры, бабки. Поезд ушел. У тетки 30 штук сгорело на сберкнижке - вот это кидалово. У меня на сберкнижке было 17 рублей - гори огнем...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9904
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 11.03.24 - 00:26
#40
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9904
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 11.03.24 - 00:33
#41
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-----------Производство молока на душу населения (данные за 2022 год):Беларусь — 853 килограмма;Казахстан — 324;Кыргызстан — 249;Россия — 225;Армения — 210 килограммов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14267
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 11.03.24 - 00:52
#42
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Цитата:
Гога:
Да я чёт не верю этой статистике. Беларуссы. ещё те бизнесмены. То у них креветки. Литовские, польские, латвийские ТК все под беларуссами. Там половина молока европейская. В беларусси только природа шикарная.а деревни полуразрушеные.
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