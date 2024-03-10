Отправлено: - 14:38

Тема эта глобальная.

Цитата:Когда у нас в КЗ говорят что тема глобальная, значит нам что то пытаются впарить.У нас с нашими просторами земными, такой темы вообще нет с автостоянками.От слова совсем.У нас сращивание бизнеса и государства, то есть тема только бабла и коррупции..Строй Март и 19ти этажку где то в Кунае, ничего бы этого не было.Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?Да, тема появилась именно тогда, с нашего общего наплевательского отношения к своему городу.