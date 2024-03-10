Красивая карта. Вот так со вчерашнего дня выглядит НАТО-2024 – в него официально вступила Швеция.Кстати, одной из целей путинской «невойны» было нерасширение границы с НАТО, которая за последние два года увеличилась более чем в два раза😁🤦♂️
У меня спроси. . Я это Москву вдоль и порек пешком прошагал. Хочешь реальные честные фото?. По листай. Я сидел напротив кремля на чемпионат мира.. Хочешь я тебе свои фотки Земней площади скину. Каток, ёлки. Там все для людей. Хочешь катайся. Хочешь нет. Буквально напротив кремля. Фото доказательство есть. Да я и скидывал тут.
Сидят. Лежат. Так и есть. Я там сидел. Детей привёз показал. Напротив кремля в гум. Муму сидели. На лавочках отдыхали. Да Господи. Ты забыл как я скидывал фото чемпионат.? Там поролельно проводили буквально напротив мавзолей любительский. Футбол.
111: Не смотрю чемпионаты по картинкам, где фото, как лежишь у кремля?
Поймал. Нету меня на траве. На. Скамейке да сидел. Ну там обрати внимание. Девушки любят поваляться. Обратить на себя внимание. Щас не могу фото выложить. Я столько в телефоне не держу. Скидываю в ноуте. Потом что бы на сайт выложить мне надо начало с ноута на телефон потом через программу загрузить. Потом на форум умидрится выложить. Ща мне в лом. Просто поверь на слово. Там не кому не запрещают. Хош валяйся. Че хочешь то и делай. Был, видел, знаю. Щас просто у меня уже другое направление.
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