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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48740
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 11:49
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Конечно, жилье необходимо. И парковки, как крытые, многоуровневые, так и иные. Однако для здоровой жизни горожан нужны не только соты квартир и места стоянок для авто, но и многое иное. Нужны и садики, и школы, и просто места для спокойного передвижения пешеходов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1174
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 11:49
#1
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"избыток ... мусора, показательный ... и отвлекающИЙ от существа дела."
или
"избыток ... мусора, показательнОГО ... и отвлекающего от существа дела."
...
Зависит от слова, которое брать за базу. "Избыток" или "мусор".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1174
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:03
#2
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Нет во власти людей, способных (не желающих, а именно способных, умеющих) думать о будущем, о последствиях своих "мудрых" решений.
Желать-то они, м.б. и хотят. Но - не умеют.
Им бы СЕЙЧАС выжить да "заработать". Ибо в любой момент могут в отставку отправить...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
926
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:31
#3
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Точечная застройка создаёт много проблем. Будут загружены дороги. А с учётом того, что упор МИО делают на автомобили, для других альтернативных видов не создают условий, то потом начнутся пробки, будто они живут в 5 млн городе.
Так же больницы, школы, детсады, везде нехватка мест.
Надо строить по микрорайонам, по плану застройки. Лучше уже пустые земли осваивать, переносить центр, давать новое направление
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
145
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 12:47
#4
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Люди поступили правильно, не разрешив застройку, ибо сказано - " Бойтесь данайцев,дары приносящих !"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 14:38
#5
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Цитата:
Тема эта глобальная.


Когда у нас в КЗ говорят что тема глобальная, значит нам что то пытаются впарить.
У нас с нашими просторами земными, такой темы вообще нет с автостоянками.
От слова совсем.
У нас сращивание бизнеса и государства, то есть тема только бабла и коррупции..
Строй Март и 19ти этажку где то в Кунае, ничего бы этого не было.
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?
Да, тема появилась именно тогда, с нашего общего наплевательского отношения к своему городу.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
154
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 22:26
#6
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Нужен все таки консенсус. И парковка в этом дворе и новая площадка не помешали бы. Собрались бы и под гарантии акимата порешали.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9902
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:34
#7
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Цитата:
111:
Но где были наши товарищи, когда рушили кинотеатр?

-----А где был ты ? Почему молчал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:36
#8
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Цитата:
mks2703:
И парковка в этом дворе и новая площадка не помешали б

Площадка то есть же..
Парковка тоже
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
154
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:42
#9
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Цитата:
111:
Площадка то есть же.. Парковка тоже


Я имел ввиду новую парковку под кортом. Как на картинке. А над парковкой спортивную площадку. Непонятно только людям там именно корт нужен... Так много хоккея в данном дворе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Юрий БОНДАРЕНКО: В корте ли дело?
Отправлено: 10.03.24 - 23:51
#10
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Цитата:
mks2703:
Так много хоккея в данном дворе?

Так со всего же центра сюда ходят, и в футбол играют.
На картинке, ты уверен, что так сделают?
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