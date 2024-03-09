Отправлено: - 15:37

ACROS:

Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская.

Цитата:....пришла перестройка свобода слова и инакомыслия демократия одним совом помнишь бардак и решили выпрыгнуть из социализма и заскочить в катализм,кто был изворотливей,хитрей и со связями у той власти вот они иподнялись или были люди у власти к ним приходили оферисты и излагали свой план "зарабатка денег"так и разваливали предприятия,дизельный грабили на глазах всей страны.То что было надо было модернезировать а мы начали рушить вот и пожинаем плоды, социализма давно нет и капитализм какой то извени триперный. Мы думали запад нам поможет ага не тут то было поможем за кредиты и ресурсы наши.Всё сами своими руками мы сделали вот пожинаем плоды потому то исторический опыт не учитываем и не надо перекладывать на Ворониных и Назарбаевых и тогда ликовали и были счастливы и не думали что у нас впереди.Будем радоваться к чему пришли.