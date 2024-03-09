Правительство предложило норму, по которой любая законодательная инициатива парламента сначала должна пройти обсуждение на правительственной платформе. И тут депутаты мажилиса, которые практически всегда единогласно голосовали за все предложения правительства, вдруг оскорбились Читать новость
Что вы на него накинулись - у нас бывший Елбасы нагрел всю страну вместе с дочерьми и зятьями: глядя на него все акимы и чиновники не стеснялись быть "успешными" бизнесменами. Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская. А в реальном секторе экономике: - в промышленности или в с/х хозяйстве - тяжело работать, но интересно. Молодым туда надо идти- мне и моему возрасту - уже тяжеловатенько: - и морально и физически.
ACROS: Страна, вернее государство у нас такое создалось: - система елбасинская.
....пришла перестройка свобода слова и инакомыслия демократия одним совом помнишь бардак и решили выпрыгнуть из социализма и заскочить в катализм,кто был изворотливей,хитрей и со связями у той власти вот они иподнялись или были люди у власти к ним приходили оферисты и излагали свой план "зарабатка денег"так и разваливали предприятия,дизельный грабили на глазах всей страны.То что было надо было модернезировать а мы начали рушить вот и пожинаем плоды, социализма давно нет и капитализм какой то извени триперный. Мы думали запад нам поможет ага не тут то было поможем за кредиты и ресурсы наши.Всё сами своими руками мы сделали вот пожинаем плоды потому то исторический опыт не учитываем и не надо перекладывать на Ворониных и Назарбаевых и тогда ликовали и были счастливы и не думали что у нас впереди.Будем радоваться к чему пришли.
.....из твоих слов я понимаю мы большие глупцы что своей стране не помогаем то есть наши руководители и мы каждый о своей продажной душёнке только и думает как улучшить свой жизненный комфорт да деньжат больше накопить а страна огнём гори сегодня да завтро...
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