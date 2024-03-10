Отправлено: - 22:19

111: Не смотрю чемпионаты по картинкам, где фото, как лежишь у кремля?

[Исправлено: Vit, 10.03.2024 - 22:20]

Цитата:Поймал. Нету меня на траве. На. Скамейке да сидел. Ну там обрати внимание. Девушки любят поваляться. Обратить на себя внимание. Щас не могу фото выложить. Я столько в телефоне не держу. Скидываю в ноуте. Потом что бы на сайт выложить мне надо начало с ноута на телефон потом через программу загрузить. Потом на форум умидрится выложить. Ща мне в лом. Просто поверь на слово. Там не кому не запрещают. Хош валяйся. Че хочешь то и делай. Был, видел, знаю. Щас просто у меня уже другое направление.