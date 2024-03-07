Отправлено: - 22:11

абике:

Проблему гулаговскую психолог не решит, если живет по гулаговским понятиям!

абике:

Тут нужно гос-ву не давать биологическим особям рожать "больных" детей, зачатых по пьянке, под наркотическим, психотропным воздействием!

абике:

но сами родители не прививают навыки труда, поскольку сами бездельничают, бросили высаживать овощи, ухаживать скот, птицу, обвиняя гос-во в том, что нет работы, дорогие корма, уголь, дрова, обучение и т.д!

Цитата:А кто вам сказал, что психолог живет по гулаговским понятиям? Где вы это прочитали? Психологу сложно разговорить ребенка, потому что это будет выглядеть как стукачество.Цитата:Интересно, кто же это будет регулировать? Стерилизовать их что ли? Арийской идеологией попахивает. Если только у плода не найдут отклонения в развитии, тогда матери решать прерывать или нет. Если отклонений нет, государство всегда против прерывания. Дальше уж как повезет. Это не нам с вами регулировать. Государство может им только помочь встать на ноги.А как быть с теми, кто из благополучных семей, совершает преступления - давит людей на авто (неоднократно и отмазывается), совершает хищения в особо крупных и валит из страны, вступает в ряды террористов?Цитата:Вы сами то жили и работали на деревне. Работа от рассвета до заката. Она не стоит того. Такая жизнь. На одной скотине и овощах в деревне не подняться. Всегда будет не хватать. Скота должно быть очень много, чтобы жить безбедно - это другой уровень, хозяина с наемными работниками. Раньше в Советское время, на селе была работа, а подворье держали часто по привычке - дополнительный бонус. Сейчас работы мало и колхозники работают в городе. И живут в городе. Я знаю много таких. И ни один из них, не пожалел, что перебрался в город. Жизнь в городской квартире они называют раем. Мечтают купить квартиру хоть как и остаться в городе навсегда.Какой на.рен труд за айфон? Другие времена, и люди другие...