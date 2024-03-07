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Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат премьер-министра Казахстана
Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат премьер-министра Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48740
Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат премьер-министра Казахстана
Отправлено: 07.03.24 - 19:09
Как заявил сенатор, первые проблемы в поведении детей определяются уже в дошкольном возрасте. Поэтому необходимо уделять особое внимание повышению доступности и качеству индивидуального психологического сопровождения школьников.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22162
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 07.03.24 - 19:09
О, Абайке тоже зарплату поднимут, ипотеку за микроволновку закроет
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 21
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 07.03.24 - 19:50
Не нужны никакие детям психологи! это вы родственникам рабочие места создаете где можно ничего не делать не за что не отвечать! Верните труды в школу в формате 60х-70х годов! И никае психологи не будут нужны! Но вы этого не сделаете, так как в стране начнёт налаживаться жизнь, а вам этого не нужно! Всё что делается для школы уже более 20 лет только усугубляет положение в стране, дети выходят абсолютно неприспособленными к реалиям жизни! Но видимо в правительстве этого не замечают. Либо не желают замечать!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9789
Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат премьер-министра Казахстана
Отправлено: 07.03.24 - 20:27
Цитата:
Я конечно в школе учился не в 60-70х,а где в 80-90,но не знаю чему там можно было научится.
У нас труды были,либо мы указки делали деревянные,либо совки металические,у меня ни то ни другое не получалось,да и в жизни не понадобилось,а вот на базаре меня научили как с ведра яблок или персиков 2 сделать,вот это действительно пригодилось.
ZanoZOV:
Верните труды в школу в формате 60х-70х годов! И
Верните труды в школу в формате 60х-70х годов! И
Я конечно в школе учился не в 60-70х,а где в 80-90,но не знаю чему там можно было научится.
У нас труды были,либо мы указки делали деревянные,либо совки металические,у меня ни то ни другое не получалось,да и в жизни не понадобилось,а вот на базаре меня научили как с ведра яблок или персиков 2 сделать,вот это действительно пригодилось.
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 07.03.24 - 22:20
Мы табуретки, швабры, указки и совки делали на трудах. Дефчонки что-то шили. Сомневаюсь, что это кому-то как-то помогло в жизни. Ничего из вышеперечисленного, даже швабры не сделал для дома.
Не представляю как психолог может изменить ситуацию. Институт стукачества у нас не развит, саксонская модель поведения за 30 лет слабо прижилась.
Если негатив в селе или на городской улице - всё это будет в школе. В селе канешно это будет иметь гипертрофированные формы - мирок то маленький.
Не представляю как психолог может изменить ситуацию. Институт стукачества у нас не развит, саксонская модель поведения за 30 лет слабо прижилась.
Если негатив в селе или на городской улице - всё это будет в школе. В селе канешно это будет иметь гипертрофированные формы - мирок то маленький.
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 07.03.24 - 23:55
Дожились! Родителей надо воспитывать, а не их детей! Все свои проблемы они перекладывают на чиновников-мечтателей, которые передают свою мечту к нижестоящим мечтателям, а те только научились плакать в жилетку и просить деньги! То есть частник довел до ручки ТЭЦ, то нужно поднять тариф на энергию, воду, газ, чтобы восстановить за счет народа мечту чиновника! Нужно им каждому прикрепить психолога, чтобы тот контролировал его поведение, чтобы чиновник не разводил плюрализм мнений на ответственной работе, а работал как положено, не рассказывая теорию! Многие себя считают музыкантами, получив кресло, а выходит не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 1981
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 08.03.24 - 00:09
Цитата:
Так и мутишь в своём магазине до сих пор
Добринцофф:
а вот на базаре меня научили как с ведра яблок или персиков 2 сделать,вот это действительно пригодилось.
а вот на базаре меня научили как с ведра яблок или персиков 2 сделать,вот это действительно пригодилось.
Так и мутишь в своём магазине до сих пор
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5950
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 08.03.24 - 08:55
Цитата://система оказания психологической помощи, особенно на селе.//
Не знаю как в городе: на селе, первая психологическая помощь- сарай, огород и ремень.
По крайней мере, я такую психологию проходил и ничего со мной и с моим поколением не случилось.
Не знаю как в городе: на селе, первая психологическая помощь- сарай, огород и ремень.
По крайней мере, я такую психологию проходил и ничего со мной и с моим поколением не случилось.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4493
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 08.03.24 - 11:54
Цитата:
А при чём тут психология?Цитата:
Ну да вставать в 6 утра, управляться в сарае, потом картошку полоть. Осталось только детей найти из 60- 70-80х. Нет сейчас таких!
mks2703:
Институт стукачества у нас не развит, саксонская модель поведения за 30 лет слабо прижилась.
Институт стукачества у нас не развит, саксонская модель поведения за 30 лет слабо прижилась.
А при чём тут психология?Цитата:
ACROS:
сарай, огород и ремень.
сарай, огород и ремень.
Ну да вставать в 6 утра, управляться в сарае, потом картошку полоть. Осталось только детей найти из 60- 70-80х. Нет сейчас таких!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5950
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 08.03.24 - 12:00
Цитата:
Сразу видно городского жителя: - есть и ещё как много- в деревне где семьи держат много скота и большой огород, их дети пашут почти наравне со взрослыми, естественно с поправкой на детство.
Не перевелись ещё в деревне работяги: - правда их становиться меньше.
saba:
Нет сейчас таких!
Нет сейчас таких!
Сразу видно городского жителя: - есть и ещё как много- в деревне где семьи держат много скота и большой огород, их дети пашут почти наравне со взрослыми, естественно с поправкой на детство.
Не перевелись ещё в деревне работяги: - правда их становиться меньше.
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 08.03.24 - 13:11
Цитата:
Очень даже при том. У школьников какие в основном проблемы? Редко когда семейные проблемы угнетают подростка. Канешно, если дома жрать нечего и папка пьет и денег мало, потому что хозяин мало платит. Все это есть. Но, основные проблемы у подростков в их подростковой среде. Когда кого то гнобят, откровенно стебутся или унижают. Не важно из-за чего. Причины всегда найдутся. Стоит появиться в классе одному маленькому уроду, он (она) собирает вокруг себя команду табаки (преданных псов), и они всегда найдут слабую жертву. Издевательства, избиения, вымогательства, суицид.
Задача психолога выявлять эти стрессовые ситуации. А как? Психолог же не читает наши мысли и не видит насквозь. Подросток должен общаться с ним, довериться ему. Рассказать. Вот это и есть определение "стукачества". В нашей бывшей советской, гулаговской истории, такое поведение не приветствуется. Кино и другая субкультура говорит не надо "стучать". Плохо так поступать. В итоге подростки остаются в вакууме со своими проблемами. И хорошо если он выживет, но психика в дальнейшем будет ущербна. Кто не выдерживает - вешается или несет ружье в школу...
saba:
А при чём тут психология?
А при чём тут психология?
Очень даже при том. У школьников какие в основном проблемы? Редко когда семейные проблемы угнетают подростка. Канешно, если дома жрать нечего и папка пьет и денег мало, потому что хозяин мало платит. Все это есть. Но, основные проблемы у подростков в их подростковой среде. Когда кого то гнобят, откровенно стебутся или унижают. Не важно из-за чего. Причины всегда найдутся. Стоит появиться в классе одному маленькому уроду, он (она) собирает вокруг себя команду табаки (преданных псов), и они всегда найдут слабую жертву. Издевательства, избиения, вымогательства, суицид.
Задача психолога выявлять эти стрессовые ситуации. А как? Психолог же не читает наши мысли и не видит насквозь. Подросток должен общаться с ним, довериться ему. Рассказать. Вот это и есть определение "стукачества". В нашей бывшей советской, гулаговской истории, такое поведение не приветствуется. Кино и другая субкультура говорит не надо "стучать". Плохо так поступать. В итоге подростки остаются в вакууме со своими проблемами. И хорошо если он выживет, но психика в дальнейшем будет ущербна. Кто не выдерживает - вешается или несет ружье в школу...
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 09.03.24 - 22:10
Проблему гулаговскую психолог не решит, если живет по гулаговским понятиям! Тут нужно гос-ву не давать биологическим особям рожать "больных" детей, зачатых по пьянке, под наркотическим, психотропным воздействием! Особенно это касается малолеток" залетающих с целью попробовать! Гос-во, а также СМИ, плохо в этом направлении работает, перекладывая воспитание только на тех, где живет и воспитывается малолетняя особь, которая видит дисбаланс материального мира: он завидует тем малолетним, у кого есть айфон, планшет, автомобиль, поскольку знает, что малолетний дармоед сам не заработал денег на эти вещи, но у него есть! Отсюда зависть постепенно превращается в злобу, неприятие лиц, его родивших, учителей, которые воспитывают, родственников! В деревне, есть много домашней работы, за выполнение которой малолетку, подростка можно поощрить сотовым телефоном, планшетом, но сами родители не прививают навыки труда, поскольку сами бездельничают, бросили высаживать овощи, ухаживать скот, птицу, обвиняя гос-во в том, что нет работы, дорогие корма, уголь, дрова, обучение и т.д! Кроме ныться, ничего от таких родителей не услышишь! Отроки это слышат и видят и естественно не будут стремиться работать, а будут ждать, чтобы жалостливое гос-во дало им все! В связи с этим какой и кому лично нужен психолог! Гос-во только транжирит бюджетные деньги вместо того, чтобы взяться за псевдородителей, рожающих для гос-ва, "больных" детей! Поэтому каждому свое!!!
Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...
Отправлено: 10.03.24 - 22:11
Цитата:
А кто вам сказал, что психолог живет по гулаговским понятиям? Где вы это прочитали? Психологу сложно разговорить ребенка, потому что это будет выглядеть как стукачество.
Цитата:
Интересно, кто же это будет регулировать? Стерилизовать их что ли? Арийской идеологией попахивает. Если только у плода не найдут отклонения в развитии, тогда матери решать прерывать или нет. Если отклонений нет, государство всегда против прерывания. Дальше уж как повезет. Это не нам с вами регулировать. Государство может им только помочь встать на ноги.
А как быть с теми, кто из благополучных семей, совершает преступления - давит людей на авто (неоднократно и отмазывается), совершает хищения в особо крупных и валит из страны, вступает в ряды террористов?
Цитата:
Вы сами то жили и работали на деревне. Работа от рассвета до заката. Она не стоит того. Такая жизнь. На одной скотине и овощах в деревне не подняться. Всегда будет не хватать. Скота должно быть очень много, чтобы жить безбедно - это другой уровень, хозяина с наемными работниками. Раньше в Советское время, на селе была работа, а подворье держали часто по привычке - дополнительный бонус. Сейчас работы мало и колхозники работают в городе. И живут в городе. Я знаю много таких. И ни один из них, не пожалел, что перебрался в город. Жизнь в городской квартире они называют раем. Мечтают купить квартиру хоть как и остаться в городе навсегда.
Какой на.рен труд за айфон? Другие времена, и люди другие...
абике:
Проблему гулаговскую психолог не решит, если живет по гулаговским понятиям!
Проблему гулаговскую психолог не решит, если живет по гулаговским понятиям!
А кто вам сказал, что психолог живет по гулаговским понятиям? Где вы это прочитали? Психологу сложно разговорить ребенка, потому что это будет выглядеть как стукачество.
Цитата:
абике:
Тут нужно гос-ву не давать биологическим особям рожать "больных" детей, зачатых по пьянке, под наркотическим, психотропным воздействием!
Тут нужно гос-ву не давать биологическим особям рожать "больных" детей, зачатых по пьянке, под наркотическим, психотропным воздействием!
Интересно, кто же это будет регулировать? Стерилизовать их что ли? Арийской идеологией попахивает. Если только у плода не найдут отклонения в развитии, тогда матери решать прерывать или нет. Если отклонений нет, государство всегда против прерывания. Дальше уж как повезет. Это не нам с вами регулировать. Государство может им только помочь встать на ноги.
А как быть с теми, кто из благополучных семей, совершает преступления - давит людей на авто (неоднократно и отмазывается), совершает хищения в особо крупных и валит из страны, вступает в ряды террористов?
Цитата:
абике:
но сами родители не прививают навыки труда, поскольку сами бездельничают, бросили высаживать овощи, ухаживать скот, птицу, обвиняя гос-во в том, что нет работы, дорогие корма, уголь, дрова, обучение и т.д!
но сами родители не прививают навыки труда, поскольку сами бездельничают, бросили высаживать овощи, ухаживать скот, птицу, обвиняя гос-во в том, что нет работы, дорогие корма, уголь, дрова, обучение и т.д!
Вы сами то жили и работали на деревне. Работа от рассвета до заката. Она не стоит того. Такая жизнь. На одной скотине и овощах в деревне не подняться. Всегда будет не хватать. Скота должно быть очень много, чтобы жить безбедно - это другой уровень, хозяина с наемными работниками. Раньше в Советское время, на селе была работа, а подворье держали часто по привычке - дополнительный бонус. Сейчас работы мало и колхозники работают в городе. И живут в городе. Я знаю много таких. И ни один из них, не пожалел, что перебрался в город. Жизнь в городской квартире они называют раем. Мечтают купить квартиру хоть как и остаться в городе навсегда.
Какой на.рен труд за айфон? Другие времена, и люди другие...
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