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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 188 из 188«1...186187188
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 18:30
#2806
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Эти ракеты будут убивать мирный народ Украины.
Потому что они просто другие..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 18:38
#2807
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Как Путина провели


Красивая карта. Вот так со вчерашнего дня выглядит НАТО-2024 – в него официально вступила Швеция.Кстати, одной из целей путинской «невойны» было нерасширение границы с НАТО, которая за последние два года увеличилась более чем в два раза😁🤦‍♂️
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 18:40
#2808
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Это правда было?

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 20:27
#2809
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Цитата:
111: Это правда было?
У меня спроси. . Я это Москву вдоль и порек пешком прошагал. Хочешь реальные честные фото?. По листай. Я сидел напротив кремля на чемпионат мира.. Хочешь я тебе свои фотки Земней площади скину. Каток, ёлки. Там все для людей. Хочешь катайся. Хочешь нет. Буквально напротив кремля. Фото доказательство есть. Да я и скидывал тут.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3373
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 20:32
#2810
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Опа, нашел то место, откуда номерной качает свою брехаловку.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 20:35
#2811
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Цитата:
Vit:
Хочешь я тебе свои фотки Земней площади скину. Кат

Ты мне скинь именно такие, где около кремля или как его там, можно полежать, погреть спинку
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 20:46
#2812
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Цитата:
111:
Сидят. Лежат. Так и есть. Я там сидел. Детей привёз показал. Напротив кремля в гум. Муму сидели. На лавочках отдыхали. Да Господи. Ты забыл как я скидывал фото чемпионат.? Там поролельно проводили буквально напротив мавзолей любительский. Футбол.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 21:09
#2813
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Цитата:
Vit:
Ты забыл как я скидывал фото чемпионат.? Там поро

Не смотрю чемпионаты по картинкам, где фото, как лежишь у кремля?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 21:14
#2814
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Драк, ты не против, если я у тебя в Деревеньке видео об одном удивительном аэропорте помещу?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 21:22
#2815
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Цитата:
таноми52:
Драк, ты не против, если я у тебя в Деревеньке видео об одном удивительном аэропорте помещу?

Никогда не против... :oops:
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 21:59
#2816
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Цитата:
111:
более чем в два раза😁🤦‍♂️

ну и радуйся,
пока время позволяет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 22:19
#2817
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Цитата:
111: Не смотрю чемпионаты по картинкам, где фото, как лежишь у кремля?
Поймал. Нету меня на траве. На. Скамейке да сидел. Ну там обрати внимание. Девушки любят поваляться. Обратить на себя внимание. Щас не могу фото выложить. Я столько в телефоне не держу. Скидываю в ноуте. Потом что бы на сайт выложить мне надо начало с ноута на телефон потом через программу загрузить. Потом на форум умидрится выложить. Ща мне в лом. Просто поверь на слово. Там не кому не запрещают. Хош валяйся. Че хочешь то и делай. Был, видел, знаю. Щас просто у меня уже другое направление.

[Исправлено: Vit, 10.03.2024 - 22:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 23:35
#2818
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Цитата:
Vit:
Поймал

Я не охотник, зачем мне кого то ловить?
Я лишь хочу знать Правду..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9901
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 23:39
#2819
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