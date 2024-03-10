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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 11:52
#2791
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Россия вступает в схватку с целой Европой. Ф. Тютчев (1854 год).

Риторика конечно, для современных сказочников неплохая, выигрышная!

Только не учли, что российская империя в размерах уменьшилась, СССР вообще развалился. С целой Европой они в схватку вступят : :lol: :lol: :lol:.

Холодную войну, кто проиграл товарищи сказочники?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:01
#2792
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Цитата:
Skeptic:
Обязательно будем. Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"


Воинственная риторика, державники во главе с великим Скептиком, может и Вашингтон захватите. А что вполне же по силам. Помнится на федеральном канале РФ Киселев, ранее говорил, что США в радиактивный пепел превратим! Депутат гос. думы Гурилев Великобританию потопить собирался 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:12
#2793
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Цитата:
Skeptic:
Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"


Может лучше великим россиянам занятся внутренними проблемами, социальными, экономическими, демографическими, а не захватом соседних территорий. Построит Рай, только ирония истории в том, будет ли цивилизованная Европа бездействовать? Вы же лично их пугали в прошлом году, мол россияне, в 2023 году разберутся с Украиной и будут думать, что делать, утрируя с ненавистной и проклятой Европой 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 13:14]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1174
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:18
#2794
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Цитата:
Kairat stayer:
может и Вашингтон захватите

Всё зависит от поведения этого Вашингтона...
Ибо иметь возможность и делать - разные вещи.
Россия - страна миролюбивая. Чтобы она начала отвечать, её надо сильно разозлить.
Это Вашингтон позволяет себе бомбить и оккупировать страны просто так, потому что захотелось.
Сейчас Россия отвечает. И когда она решит, что пора остановиться - зависит от поведения тех, кто доводит её до белого каления.
А ведь ещё не довели... Но очень стараются.
А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"...
А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко.
Так что - наблюдаем дальше...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:33
#2795
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Цитата:
Skeptic:
Но очень стараются. А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"... А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко. Так что - наблюдаем дальше...


Да, однако, нарисовали неутешительные грандиозные планы сказочника мечтателя. Значит с целой Европой разберетесь, если доведут, как бы горьким сарказмом не оказалось в перспективе, с точностью, да наоборот 8-) 8-) 8-).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:37
#2796
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Цитата:
Kairat stayer:
Разница в том, что одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину, а другие вторглись на чужую землю. Для мирового сообщества агрессоры-оккупанты. Которые якобы хотели денацифицировать и демилитаризировать Украину. Помнится недавно сказочные патриоты на форуме лютовали, радовались и чепчики вверх бросали, мол к нам прилетел наш друг и товарищ американский Карлсон, миллионные просмотры интервью с В. Путиным набрало и.т.д. Даже этот хороший Карлсон недавно заявил, что не понял что такое денацификация и как-то это по детски


Товарищ Скептик, вы же тоже, совместно с другими сказочниками, радовались приеду Карлсона, про большие просмотры говорили, не подвел ли он ваши ожидания?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1174
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:49
#2797
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Цитата:
Kairat stayer:
радовались приеду Карлсона

:lol:
Мне приезд Карлсона абсолютно до лампочки. Я и интервью это не смотрел. Ибо знаю, что ничего нового для себя не услышу.
Радовались нормальные люди на западе. В Европе и США. Он хоть какую-то правду до обитателей этих территорий донёс.
Ибо там действует такая лютая "свобода слова", что правду узнать практически невозможно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22162
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 13:28
#2798
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Цитата:
Kairat stayer:
одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину

Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи, простым смертным до лампочки. Просто флаг на сельсовете поменяют, и перестанут заставлять русскоязычных украинский учить. Ну может ещё это, геев венчать не разрешат. Вот собственно и всё.

[Исправлено: maxsaf, 10.03.2024 - 14:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 14:25
#2799
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Цитата:
maxsaf:
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи,

Хех..
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи..
Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет.
Вот что делает телевизер..
Олигархи не страдают от слова вообще.
Но вам этого не понять..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9899
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 15:02
#2800
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 16:41
#2801
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Цитата:
maxsaf:
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи...



Цитата:
111:
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи.. Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет. Вот что делает телевизер.. Олигархи не страдают от слова вообще. Но вам этого не понять..


Да уж, сады и огороды...

По спящим мирным городам братской Украины,
рано утром на рассвете, смертоносные удары, нанесли коварные враги.

Тут конечно, без сомнений виноват Обама, хотя, след давно его простыл и дело до сих пор не в шляпе.
Твердит полвека пропаганда неустанно, что, под воду уходит нехорошая Европа
и обрушивается ненавистный доллар...

[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:56]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 16:46
#2802
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Цитата:
maxsaf:
. Просто флаг на сельсовете поменяют...


Так выше Скептик
с Гошей, припасли много флагов, вы же сателлиты США, об этом не подумали 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:52]
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