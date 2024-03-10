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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 11:52
Россия вступает в схватку с целой Европой. Ф. Тютчев (1854 год).
Риторика конечно, для современных сказочников неплохая, выигрышная!
Только не учли, что российская империя в размерах уменьшилась, СССР вообще развалился. С целой Европой они в схватку вступят : .
Холодную войну, кто проиграл товарищи сказочники?
Риторика конечно, для современных сказочников неплохая, выигрышная!
Только не учли, что российская империя в размерах уменьшилась, СССР вообще развалился. С целой Европой они в схватку вступят : .
Холодную войну, кто проиграл товарищи сказочники?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:01
Цитата:
Воинственная риторика, державники во главе с великим Скептиком, может и Вашингтон захватите. А что вполне же по силам. Помнится на федеральном канале РФ Киселев, ранее говорил, что США в радиактивный пепел превратим! Депутат гос. думы Гурилев Великобританию потопить собирался 😂😂😂.
Skeptic:
Обязательно будем. Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"
Обязательно будем. Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"
Воинственная риторика, державники во главе с великим Скептиком, может и Вашингтон захватите. А что вполне же по силам. Помнится на федеральном канале РФ Киселев, ранее говорил, что США в радиактивный пепел превратим! Депутат гос. думы Гурилев Великобританию потопить собирался 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:12
Цитата:
Может лучше великим россиянам занятся внутренними проблемами, социальными, экономическими, демографическими, а не захватом соседних территорий. Построит Рай, только ирония истории в том, будет ли цивилизованная Европа бездействовать? Вы же лично их пугали в прошлом году, мол россияне, в 2023 году разберутся с Украиной и будут думать, что делать, утрируя с ненавистной и проклятой Европой 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 13:14]
Skeptic:
Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"
Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"
Может лучше великим россиянам занятся внутренними проблемами, социальными, экономическими, демографическими, а не захватом соседних территорий. Построит Рай, только ирония истории в том, будет ли цивилизованная Европа бездействовать? Вы же лично их пугали в прошлом году, мол россияне, в 2023 году разберутся с Украиной и будут думать, что делать, утрируя с ненавистной и проклятой Европой 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 13:14]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:18
Цитата:
Всё зависит от поведения этого Вашингтона...
Ибо иметь возможность и делать - разные вещи.
Россия - страна миролюбивая. Чтобы она начала отвечать, её надо сильно разозлить.
Это Вашингтон позволяет себе бомбить и оккупировать страны просто так, потому что захотелось.
Сейчас Россия отвечает. И когда она решит, что пора остановиться - зависит от поведения тех, кто доводит её до белого каления.
А ведь ещё не довели... Но очень стараются.
А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"...
А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко.
Так что - наблюдаем дальше...
Kairat stayer:
может и Вашингтон захватите
может и Вашингтон захватите
Всё зависит от поведения этого Вашингтона...
Ибо иметь возможность и делать - разные вещи.
Россия - страна миролюбивая. Чтобы она начала отвечать, её надо сильно разозлить.
Это Вашингтон позволяет себе бомбить и оккупировать страны просто так, потому что захотелось.
Сейчас Россия отвечает. И когда она решит, что пора остановиться - зависит от поведения тех, кто доводит её до белого каления.
А ведь ещё не довели... Но очень стараются.
А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"...
А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко.
Так что - наблюдаем дальше...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:33
Цитата:
Да, однако, нарисовали неутешительные грандиозные планы сказочника мечтателя. Значит с целой Европой разберетесь, если доведут, как бы горьким сарказмом не оказалось в перспективе, с точностью, да наоборот .
Skeptic:
Но очень стараются. А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"... А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко. Так что - наблюдаем дальше...
Но очень стараются. А доведут, то и в Берлине появится памятник "вежливым людям", и в Париже, как говорит Настя Ахметова, наряду с "бистрО" появятся и "шустрО", и "пулЕй", и "бегОм", "лихО", "в темпЕ"... А там и до красного знамени Победы над Вашингтоном недалеко. Так что - наблюдаем дальше...
Да, однако, нарисовали неутешительные грандиозные планы сказочника мечтателя. Значит с целой Европой разберетесь, если доведут, как бы горьким сарказмом не оказалось в перспективе, с точностью, да наоборот .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:37
Цитата:
Товарищ Скептик, вы же тоже, совместно с другими сказочниками, радовались приеду Карлсона, про большие просмотры говорили, не подвел ли он ваши ожидания?
Kairat stayer:
Разница в том, что одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину, а другие вторглись на чужую землю. Для мирового сообщества агрессоры-оккупанты. Которые якобы хотели денацифицировать и демилитаризировать Украину. Помнится недавно сказочные патриоты на форуме лютовали, радовались и чепчики вверх бросали, мол к нам прилетел наш друг и товарищ американский Карлсон, миллионные просмотры интервью с В. Путиным набрало и.т.д. Даже этот хороший Карлсон недавно заявил, что не понял что такое денацификация и как-то это по детски
Разница в том, что одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину, а другие вторглись на чужую землю. Для мирового сообщества агрессоры-оккупанты. Которые якобы хотели денацифицировать и демилитаризировать Украину. Помнится недавно сказочные патриоты на форуме лютовали, радовались и чепчики вверх бросали, мол к нам прилетел наш друг и товарищ американский Карлсон, миллионные просмотры интервью с В. Путиным набрало и.т.д. Даже этот хороший Карлсон недавно заявил, что не понял что такое денацификация и как-то это по детски
Товарищ Скептик, вы же тоже, совместно с другими сказочниками, радовались приеду Карлсона, про большие просмотры говорили, не подвел ли он ваши ожидания?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 12:49
Цитата:
Мне приезд Карлсона абсолютно до лампочки. Я и интервью это не смотрел. Ибо знаю, что ничего нового для себя не услышу.
Радовались нормальные люди на западе. В Европе и США. Он хоть какую-то правду до обитателей этих территорий донёс.
Ибо там действует такая лютая "свобода слова", что правду узнать практически невозможно.
Kairat stayer:
радовались приеду Карлсона
радовались приеду Карлсона
Мне приезд Карлсона абсолютно до лампочки. Я и интервью это не смотрел. Ибо знаю, что ничего нового для себя не услышу.
Радовались нормальные люди на западе. В Европе и США. Он хоть какую-то правду до обитателей этих территорий донёс.
Ибо там действует такая лютая "свобода слова", что правду узнать практически невозможно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22162
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 13:28
Цитата:
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи, простым смертным до лампочки. Просто флаг на сельсовете поменяют, и перестанут заставлять русскоязычных украинский учить. Ну может ещё это, геев венчать не разрешат. Вот собственно и всё.
[Исправлено: maxsaf, 10.03.2024 - 14:30]
Kairat stayer:
одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину
одни защищают свои земли, семьи, суверинитет, родину
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи, простым смертным до лампочки. Просто флаг на сельсовете поменяют, и перестанут заставлять русскоязычных украинский учить. Ну может ещё это, геев венчать не разрешат. Вот собственно и всё.
[Исправлено: maxsaf, 10.03.2024 - 14:30]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 14:25
Цитата:
Хех..
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи..
Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет.
Вот что делает телевизер..
Олигархи не страдают от слова вообще.
Но вам этого не понять..
maxsaf:
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи,
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи,
Хех..
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи..
Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет.
Вот что делает телевизер..
Олигархи не страдают от слова вообще.
Но вам этого не понять..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9899
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 15:02
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 16:41
Цитата:
Цитата:
Да уж, сады и огороды...
По спящим мирным городам братской Украины,
рано утром на рассвете, смертоносные удары, нанесли коварные враги.
Тут конечно, без сомнений виноват Обама, хотя, след давно его простыл и дело до сих пор не в шляпе.
Твердит полвека пропаганда неустанно, что, под воду уходит нехорошая Европа
и обрушивается ненавистный доллар...
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:56]
maxsaf:
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи...
Ну куда же, без пафоса... Какие земли? Кто защищает? У кого был огород - у того останется огород. У кого было два огорода - останется два огорода. Единственно кто может пострадать - олигархи...
Цитата:
111:
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи.. Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет. Вот что делает телевизер.. Олигархи не страдают от слова вообще. Но вам этого не понять..
То есть в полностью выжженной Авдеевке или Бахмуте пострадали только олигархи.. Или в Попасной, в тех же Крынках, которых нет. Вот что делает телевизер.. Олигархи не страдают от слова вообще. Но вам этого не понять..
Да уж, сады и огороды...
По спящим мирным городам братской Украины,
рано утром на рассвете, смертоносные удары, нанесли коварные враги.
Тут конечно, без сомнений виноват Обама, хотя, след давно его простыл и дело до сих пор не в шляпе.
Твердит полвека пропаганда неустанно, что, под воду уходит нехорошая Европа
и обрушивается ненавистный доллар...
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:56]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.03.24 - 16:46
Цитата:
Так выше Скептик
с Гошей, припасли много флагов, вы же сателлиты США, об этом не подумали 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:52]
maxsaf:
. Просто флаг на сельсовете поменяют...
. Просто флаг на сельсовете поменяют...
Так выше Скептик
с Гошей, припасли много флагов, вы же сателлиты США, об этом не подумали 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.03.2024 - 17:52]
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