Отправлено: - 12:01

Skeptic:

Обязательно будем. Особенно любопытно будет наблюдать за вытянутыми лицами поклонников украинского нацизма, когда Россия закончит зачистку территории Украины от этого отребья, а "цивилизованная" Европа будет делать вид, что "их там не стояло", типа - "это не мы, это США нас заставили!"

Цитата:Воинственная риторика, державники во главе с великим Скептиком, может и Вашингтон захватите. А что вполне же по силам. Помнится на федеральном канале РФ Киселев, ранее говорил, что США в радиактивный пепел превратим! Депутат гос. думы Гурилев Великобританию потопить собирался 😂😂😂.