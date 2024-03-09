Отправлено: - 22:18

saba:

А вот теперь Вит почитай комментарии. У кого они более жестоки и пропитаны ненавистью.

Цитата:Да опозорились мы. Мы же всегда считали что русские, украинцы, казахи братья. А что вы сегодня видите. Россия воюет с Украиной. Да такое да в страшнем сне трудно представить. Вы вот щас на нас смотрите и думаите. Ну если орыс с украинцам воюет то че тогда будет. В случаи войны с нами.. И Марика я понимаю. Топит. Говорит вы че славяне творите. Остановитесь. Ужас то что происходит