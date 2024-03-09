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≡ Тесто - секрет их привлекательности. Умеете готовить пирожки-завертыши? Это просто, быстро, бюджетно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48736
Тесто - секрет их привлекательности. Умеете готовить пирожки-завертыши? Это просто, быстро, бюджетно
Отправлено: 09.03.24 - 13:30
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Рецептом снова делится Iraida. Он снова опробован. К тому же не единожды. И в случае с ним наш автор рекомендует не отклоняться от указанной дозировки продуктов. Точность - залог успеха. В данном случае успеха в приготовлении универсального теста, которое подойдет для любой начинки.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
144
Re: Тесто - секрет их привлекательности. Умеете готовить...
Отправлено: 09.03.24 - 13:30
#1
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У нас дома их раньше называли вертуты, а в виде рулета - плацинда.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
962
Re: Тесто - секрет их привлекательности. Умеете готовить...
Отправлено: 10.03.24 - 02:04
#2
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.....Дора или как Вас там не пишите таких статей а то от вашей стряпни я и язык проглачу...
Профайл
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