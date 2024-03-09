Отправлено: - 13:30

Рецептом снова делится Iraida. Он снова опробован. К тому же не единожды. И в случае с ним наш автор рекомендует не отклоняться от указанной дозировки продуктов. Точность - залог успеха. В данном случае успеха в приготовлении универсального теста, которое подойдет для любой начинки.