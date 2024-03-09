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Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48736
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 11:40
Правительство предложило норму, по которой любая законодательная инициатива парламента сначала должна пройти обсуждение на правительственной платформе. И тут депутаты мажилиса, которые практически всегда единогласно голосовали за все предложения правительства, вдруг оскорбились
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9789
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 20:11
Цитата:
Я брал в своё время под 20-25 сейчас не надо ,да и не хочу уже ничего нового начинать.
Торговать то спокойно не дают,а какое то производство открывать,у нас не реально, сразу налетят халявщики,закидают штрафами.
Вот поэтому и держат люди деньги на депозитах, или в недвижимости.
[Исправлено: Добринцофф, 09.03.2024 - 21:34]
boss:
Попробуйте взять под 5%...
Попробуйте взять под 5%...
Я брал в своё время под 20-25 сейчас не надо ,да и не хочу уже ничего нового начинать.
Торговать то спокойно не дают,а какое то производство открывать,у нас не реально, сразу налетят халявщики,закидают штрафами.
Вот поэтому и держат люди деньги на депозитах, или в недвижимости.
[Исправлено: Добринцофф, 09.03.2024 - 21:34]
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 20:17
Цитата:
Да помним и майора с гранатой и планшеты с мешками.
Добринцофф:
а какое то производство открывать,у нас не реально, сразу налетят халявщики,закидают штрафами.
а какое то производство открывать,у нас не реально, сразу налетят халявщики,закидают штрафами.
Да помним и майора с гранатой и планшеты с мешками.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4493
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 20:52
Цитата:
Я пытался производство открывать, там проблема не в этом. И даже не в больших процентах. Всегда есть какие то программы в которые с трудом , но втиснуться можно. И налоговая особо не лютует. Проблема самая главная, что нет длинных кредитов на долгий срок. И у меня лично была большая проблема, отсутствие собственных средств. Если налаживать производство, первые лет 5 работаешь в убыток себе, пока всё заработает устойчиво, пока рынок удостоверится в тебе, что ты всерьёз и надолго .Нужно иметь огромное терпение и большой запас прочности
Добринцофф:
,а какое то производство открывать
,а какое то производство открывать
Я пытался производство открывать, там проблема не в этом. И даже не в больших процентах. Всегда есть какие то программы в которые с трудом , но втиснуться можно. И налоговая особо не лютует. Проблема самая главная, что нет длинных кредитов на долгий срок. И у меня лично была большая проблема, отсутствие собственных средств. Если налаживать производство, первые лет 5 работаешь в убыток себе, пока всё заработает устойчиво, пока рынок удостоверится в тебе, что ты всерьёз и надолго .Нужно иметь огромное терпение и большой запас прочности
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 21:34
Цитата:
Ты оправдываешь то, что Родину лучше продать за ПИКи и потом эти ПИКи начать обменивать на награбленные заводы?
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
Какой безценок, ты вообще о чем?
родом из Шанхая2022:
ты ЧЁ грызёшь Воронина что не статья его так сопли летят твои,тебе самому тебе подобным тот
ты ЧЁ грызёшь Воронина что не статья его так сопли летят твои,тебе самому тебе подобным тот
Ты оправдываешь то, что Родину лучше продать за ПИКи и потом эти ПИКи начать обменивать на награбленные заводы?
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
Какой безценок, ты вообще о чем?
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 21:35
Цитата:
Выигрываешь конкурс и так дают, безо всяких процентов по моему.
Много кто так делал, если докажешь, что не перебиваешь наклейки с китайских товаров..
saba:
Проблема самая главная, что нет длинных кредитов на долгий срок.
Проблема самая главная, что нет длинных кредитов на долгий срок.
Выигрываешь конкурс и так дают, безо всяких процентов по моему.
Много кто так делал, если докажешь, что не перебиваешь наклейки с китайских товаров..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4493
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 21:50
Цитата:
Не встречал. Но и без процентов нужно быть готовым к работе в убыток. нужно коллектив создать, зарплату выплачивать. удержать
111:
и так дают, безо всяких процентов по моему.
и так дают, безо всяких процентов по моему.
Не встречал. Но и без процентов нужно быть готовым к работе в убыток. нужно коллектив создать, зарплату выплачивать. удержать
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 962
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 22:06
Цитата:
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
.....Марик да не смеши каким честным? сам хвастался как кружил брадяг...забыл что тут помню тут не помню....
111:
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
.....Марик да не смеши каким честным? сам хвастался как кружил брадяг...забыл что тут помню тут не помню....
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 22:39
Цитата:
Что что?
Не понял.
Каких брадяг?
Ты когда врешь, не краснеешь смотрю..
родом из Шанхая2022:
сам хвастался как кружил брадяг.
сам хвастался как кружил брадяг.
Что что?
Не понял.
Каких брадяг?
Ты когда врешь, не краснеешь смотрю..
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 22:50
Цитата:
Мы с супругой, как первые, всю жизнь работали и работаем, получаем "белую" зарплату, соответственно, полноценно оплачиваем подоходные налоги. Дети выросли, зарабатывают себе сами, наши расходы резко уменьшились. Появился излишек денег, куда его девать? Под матрас? А инфляция? Естественно, относим в банк на депозит под проценты. Это я наживаюсь на "людях,которые платят налоги"???
boss:
Тогда одна часть населения перестанет толкать свои деньги в банки, зарабатывая и наживаясь на людях, которые платят налоги , платят огромные проценты по кредитам(взятые для развития бизнеса).Просто первым придётся работать, и так же платить налоги.
Тогда одна часть населения перестанет толкать свои деньги в банки, зарабатывая и наживаясь на людях, которые платят налоги , платят огромные проценты по кредитам(взятые для развития бизнеса).Просто первым придётся работать, и так же платить налоги.
Мы с супругой, как первые, всю жизнь работали и работаем, получаем "белую" зарплату, соответственно, полноценно оплачиваем подоходные налоги. Дети выросли, зарабатывают себе сами, наши расходы резко уменьшились. Появился излишек денег, куда его девать? Под матрас? А инфляция? Естественно, относим в банк на депозит под проценты. Это я наживаюсь на "людях,которые платят налоги"???
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 23:06
Цитата:
А ты в это время в одну харю страну защишчал, "с оружием в руках". Помним, скорбим...
111:
Кто ж виноват в том, что вы сперва отдали свою страну на растерзание, имею в виду СССР
Кто ж виноват в том, что вы сперва отдали свою страну на растерзание, имею в виду СССР
А ты в это время в одну харю страну защишчал, "с оружием в руках". Помним, скорбим...
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 23:11
Цитата:
Отрубей полегло немерено!
Сыкымы:
Помним, скорбим...
Помним, скорбим...
Отрубей полегло немерено!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 962
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 23:12
Цитата:
....мне то за что краснеть гол как сокол добра не нажил,живу на трудовые доходы квартир машин не имею,один нажитый во дворе туалет типа клозет деревянный железом обшит,да собака во дворе и кошка в доме.
111:
Что что? Не понял. Каких брадяг? Ты когда врешь, не краснеешь смотрю..
Что что? Не понял. Каких брадяг? Ты когда врешь, не краснеешь смотрю..
....мне то за что краснеть гол как сокол добра не нажил,живу на трудовые доходы квартир машин не имею,один нажитый во дворе туалет типа клозет деревянный железом обшит,да собака во дворе и кошка в доме.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 4
Re: Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 09.03.24 - 23:17
Цитата:
К сожалению, да.К вашим 17 %, банк добавляет свои 15 %,и даёт их мне, например. А я получается, работаю на банк и ещё на того парня, который решил заработать на том, что просто положил бумажки на счёт в банке.
Сыкымы:
К сожалению, да.К вашим 17 %, банк добавляет свои 15 %,и даёт их мне, например. А я получается, работаю на банк и ещё на того парня, который решил заработать на том, что просто положил бумажки на счёт в банке.
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 00:13
Цитата:
Цитата:
Ключевое слово -"достаточно" = "практически". Практически достаточно честно тырил отруби. Работник! Трудяга прям
[Исправлено: Gljuk, 10.03.2024 - 08:30]
Эл-починно:
Отрубей полегло немерено!
Отрубей полегло немерено!
Цитата:
111:
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
А я достаточно честным трудом все зарабатывал.
Ключевое слово -"достаточно" = "практически". Практически достаточно честно тырил отруби. Работник! Трудяга прям
[Исправлено: Gljuk, 10.03.2024 - 08:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14263
Николай ВОРОНИН: Всем по тюбетейке?
Отправлено: 10.03.24 - 00:42
Цитата:
Сыкымы:Че он украл? Два мешка?. Этих денег на самокат только хватит. Вот я реально воровал. Лямами. Ну я дурак был все деньги на молодух ушатал. Катал. И тд. Потом пустой стал. Закончились. Надо было на хаты. А я чёт не туда. Понты начались. А мне и шеф щас говорит. Я буду тебя контролировать я ему в смысле. Он я тебя не куда не отпущу. Работай. Я спасибо. Мне приятно. Но я могу в любой момент убежать.. Деньги щас есть а я такой что опять че нибудь решу замутить)
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