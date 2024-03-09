Отправлено: - 21:34

родом из Шанхая2022:

ты ЧЁ грызёшь Воронина что не статья его так сопли летят твои,тебе самому тебе подобным тот

Цитата:Ты оправдываешь то, что Родину лучше продать за ПИКи и потом эти ПИКи начать обменивать на награбленные заводы?А я достаточно честным трудом все зарабатывал.Какой безценок, ты вообще о чем?