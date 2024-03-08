НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 185 из 185«1...183184185
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 17:55
#2761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Первое апреля через три недели! :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5111
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 18:03
#2762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Первое апреля через три недели!


Э.Макрон не О.Шольц, в комментариях у А.Кушнарь пишут, что молодец и у первого стальные яйца, на мой взгляд иридиевые, прочнее стали и титана. Будем наблюдать за развитием событий. 8-) 8-) 8-).
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 18:35
#2763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82%

Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 19:59
#2764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Первое апреля через три недели!

То есть 29го марта будет 1е апреля?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 20:10
#2765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть 29го марта будет 1е апреля?

У тебя да, наверное! :lol:
У остальных 1-го апреля, через три недели, ну не через четыре же? Ты сам неделями посчитай? :-x
Лучше объясни, что это было -
Цитата:
111:
Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?

Кто куда выходил и что делал? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 20:22
#2766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Всех причастных с праздником! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 08.03.2024 - 21:22]
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
1972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 22:14
#2767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну что, как справляли мы, уже известно, посмотрим как справляют русские? Идем в телегу!

Читай: "ныряем за очередной порцией гуано и методичек" :lol: 8-) :-o
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 17:52
#2768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обстановка следующая. Тоненькое-чубатые в оперативном окружении. Продвинулись в районе Синьковки, это на Купянском направлении. Бердичи- бои ведутся на окраине, пока не зашли. Орловка- в наступлении восточном и южном флангах. Также ночью нанесли серию ударов по военным объектам в Кировоградской,Черниговской,Кривой Рог. Сейчас пришла новость, Богдановка, зашли вглубь поселка. Работино - в наступлении, накрывают ГРАДами.

Янки, ну их нагибают хуситы в тапках. 37 БПЛА атаковали 37 эсминцев в Красном море. Пишут что все 37 настигли цели. Сейчас подключился Иран , по решению международного суда Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью, стоимостью более 50 лямов зелеными)))
А сколько британских лоханок затопили шалунишки хуситы) Евреям тоже море красное закрыто) Наблюдаем , когда у янок закончатся " красные линии" и сколько их еще будут чмоritь хуситы)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 19:44
#2769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Сколько яда!!! Ник оправдан? Вам лично, что сделали эти несчастные украинцы? Почему Вы так топите за их уничтожение? Ещё про "Солнцепёк" не забудьте, уничтожать врагов, так чтобы пепла даже на ДНК не осталось.
И откуда такие берутся?
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 19:52
#2770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Тоненького вышибают на западной окраине последних шароварнииков. Прогнозируют, что к утру село появится в сводках МО.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 22:41
#2771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу у наших женщин нет праздников, все думают о смерти, желают ее для других..
Да, жалкое зрелище..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 22:42
#2772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
У остальных 1-го апреля, через три недели, н

Три недели, это 21 день.
Так что не надо врать.
Профайл
Страница 185 из 185«1...183184185
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS