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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 17:55
Цитата:
Первое апреля через три недели!
Kairat stayer:
Первое апреля через три недели!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5111
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 18:03
Цитата:
Э.Макрон не О.Шольц, в комментариях у А.Кушнарь пишут, что молодец и у первого стальные яйца, на мой взгляд иридиевые, прочнее стали и титана. Будем наблюдать за развитием событий. .
Эл-починно:
Первое апреля через три недели!
Первое апреля через три недели!
Э.Макрон не О.Шольц, в комментариях у А.Кушнарь пишут, что молодец и у первого стальные яйца, на мой взгляд иридиевые, прочнее стали и титана. Будем наблюдать за развитием событий. .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 18:35
Цитата:
Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?
Гога:
РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82%
РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82%
Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 19:59
Цитата:
То есть 29го марта будет 1е апреля?
Эл-починно:
Первое апреля через три недели!
Первое апреля через три недели!
То есть 29го марта будет 1е апреля?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 20:10
Цитата:
У тебя да, наверное!
У остальных 1-го апреля, через три недели, ну не через четыре же? Ты сам неделями посчитай?
Лучше объясни, что это было -
Цитата:
Кто куда выходил и что делал?
111:
То есть 29го марта будет 1е апреля?
То есть 29го марта будет 1е апреля?
У тебя да, наверное!
У остальных 1-го апреля, через три недели, ну не через четыре же? Ты сам неделями посчитай?
Лучше объясни, что это было -
Цитата:
111:
Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?
Ну, Путину в Краснодаре выходил зиговать?
Кто куда выходил и что делал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 20:22
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 1972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.03.24 - 22:14
Цитата:
Читай: "ныряем за очередной порцией гуано и методичек"
111:
Ну что, как справляли мы, уже известно, посмотрим как справляют русские? Идем в телегу!
Ну что, как справляли мы, уже известно, посмотрим как справляют русские? Идем в телегу!
Читай: "ныряем за очередной порцией гуано и методичек"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 17:52
Обстановка следующая. Тоненькое-чубатые в оперативном окружении. Продвинулись в районе Синьковки, это на Купянском направлении. Бердичи- бои ведутся на окраине, пока не зашли. Орловка- в наступлении восточном и южном флангах. Также ночью нанесли серию ударов по военным объектам в Кировоградской,Черниговской,Кривой Рог. Сейчас пришла новость, Богдановка, зашли вглубь поселка. Работино - в наступлении, накрывают ГРАДами.
Янки, ну их нагибают хуситы в тапках. 37 БПЛА атаковали 37 эсминцев в Красном море. Пишут что все 37 настигли цели. Сейчас подключился Иран , по решению международного суда Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью, стоимостью более 50 лямов зелеными)))
А сколько британских лоханок затопили шалунишки хуситы) Евреям тоже море красное закрыто) Наблюдаем , когда у янок закончатся " красные линии" и сколько их еще будут чмоritь хуситы)
Янки, ну их нагибают хуситы в тапках. 37 БПЛА атаковали 37 эсминцев в Красном море. Пишут что все 37 настигли цели. Сейчас подключился Иран , по решению международного суда Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью, стоимостью более 50 лямов зелеными)))
А сколько британских лоханок затопили шалунишки хуситы) Евреям тоже море красное закрыто) Наблюдаем , когда у янок закончатся " красные линии" и сколько их еще будут чмоritь хуситы)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4493
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 19:44
Цитата:
Сколько яда!!! Ник оправдан? Вам лично, что сделали эти несчастные украинцы? Почему Вы так топите за их уничтожение? Ещё про "Солнцепёк" не забудьте, уничтожать врагов, так чтобы пепла даже на ДНК не осталось.
И откуда такие берутся?
Змея Подколодная:
Сколько яда!!! Ник оправдан? Вам лично, что сделали эти несчастные украинцы? Почему Вы так топите за их уничтожение? Ещё про "Солнцепёк" не забудьте, уничтожать врагов, так чтобы пепла даже на ДНК не осталось.
И откуда такие берутся?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 19:52
Из Тоненького вышибают на западной окраине последних шароварнииков. Прогнозируют, что к утру село появится в сводках МО.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 22:41
Вижу у наших женщин нет праздников, все думают о смерти, желают ее для других..
Да, жалкое зрелище..
Да, жалкое зрелище..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.03.24 - 22:42
Цитата:
Три недели, это 21 день.
Так что не надо врать.
Эл-починно:
У остальных 1-го апреля, через три недели, н
У остальных 1-го апреля, через три недели, н
Три недели, это 21 день.
Так что не надо врать.
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