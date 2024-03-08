Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 17:52

Обстановка следующая. Тоненькое-чубатые в оперативном окружении. Продвинулись в районе Синьковки, это на Купянском направлении. Бердичи- бои ведутся на окраине, пока не зашли. Орловка- в наступлении восточном и южном флангах. Также ночью нанесли серию ударов по военным объектам в Кировоградской,Черниговской,Кривой Рог. Сейчас пришла новость, Богдановка, зашли вглубь поселка. Работино - в наступлении, накрывают ГРАДами.



Янки, ну их нагибают хуситы в тапках. 37 БПЛА атаковали 37 эсминцев в Красном море. Пишут что все 37 настигли цели. Сейчас подключился Иран , по решению международного суда Иран захватил и конфисковал американский танкер с нефтью, стоимостью более 50 лямов зелеными)))

А сколько британских лоханок затопили шалунишки хуситы) Евреям тоже море красное закрыто) Наблюдаем , когда у янок закончатся " красные линии" и сколько их еще будут чмоritь хуситы)