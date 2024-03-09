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≡  КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48736
КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ в России
Отправлено: 09.03.24 - 16:07
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- Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», - сообщили в КНБ в субботу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5948
Re: КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ...
Отправлено: 09.03.24 - 19:45
#15
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Цитата:
Эл-починно:
может казахстанцы славянской национальности?


Фамилии явно не славянские, если только не принявшие ислам и поменявшие ФИО.
Судя по фамилии ребят, они откуда то с югов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
959
Re: КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ...
Отправлено: 09.03.24 - 20:43
#16
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Цитата:
YESNO:
Кто поверить в этот бред. Тупые какие то. В Москву поперлись.

.....получается есть такие у нас если КНБ подтвердило.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14262
Re: КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ...
Отправлено: 09.03.24 - 22:18
#17
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Цитата:
saba:
А вот теперь Вит почитай комментарии. У кого они более жестоки и пропитаны ненавистью.

Да опозорились мы. Мы же всегда считали что русские, украинцы, казахи братья. А что вы сегодня видите. Россия воюет с Украиной. Да такое да в страшнем сне трудно представить. Вы вот щас на нас смотрите и думаите. Ну если орыс с украинцам воюет то че тогда будет. В случаи войны с нами.. И Марика я понимаю. Топит. Говорит вы че славяне творите. Остановитесь. Ужас то что происходит
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14262
КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ в России
Отправлено: 09.03.24 - 22:45
#18
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Цитата:
saba:
Я уже писал. Ну ещё раз. Может кто не увидел, не услышал. Зашёл в кафе. Кушают молодые ребята. Едут на: в Украину. Возросте как у сына моего. Я на них посмотрел и как будто попрощался. Слезу пустил. А чем могу помочь? В штурмоки я уже не гожусь. В танк сесть.. Но можно. Ну опять. В кого стрелять?.
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