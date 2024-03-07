Re: Поднять зарплаты школьным психологам попросил депутат...

Отправлено: - 22:10

Проблему гулаговскую психолог не решит, если живет по гулаговским понятиям! Тут нужно гос-ву не давать биологическим особям рожать "больных" детей, зачатых по пьянке, под наркотическим, психотропным воздействием! Особенно это касается малолеток" залетающих с целью попробовать! Гос-во, а также СМИ, плохо в этом направлении работает, перекладывая воспитание только на тех, где живет и воспитывается малолетняя особь, которая видит дисбаланс материального мира: он завидует тем малолетним, у кого есть айфон, планшет, автомобиль, поскольку знает, что малолетний дармоед сам не заработал денег на эти вещи, но у него есть! Отсюда зависть постепенно превращается в злобу, неприятие лиц, его родивших, учителей, которые воспитывают, родственников! В деревне, есть много домашней работы, за выполнение которой малолетку, подростка можно поощрить сотовым телефоном, планшетом, но сами родители не прививают навыки труда, поскольку сами бездельничают, бросили высаживать овощи, ухаживать скот, птицу, обвиняя гос-во в том, что нет работы, дорогие корма, уголь, дрова, обучение и т.д! Кроме ныться, ничего от таких родителей не услышишь! Отроки это слышат и видят и естественно не будут стремиться работать, а будут ждать, чтобы жалостливое гос-во дало им все! В связи с этим какой и кому лично нужен психолог! Гос-во только транжирит бюджетные деньги вместо того, чтобы взяться за псевдородителей, рожающих для гос-ва, "больных" детей! Поэтому каждому свое!!!