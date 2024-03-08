Отправлено: - 21:59

Филипповна:

Прям все чиновники изболелись за народ , законы один одного краше придумывают, а на деле - сплошное вредительство.

Цитата:А вы знаете сколько больного скота(мяса) скармливают народу на этих ярмарках? Потому что оно не проверенное! За липовую справку колхозники отдавали неплохие деньги, а в обход убойного пункта теперь не получится..В деревнях нет вообще падежа скота..нет скотомогильников, всё идёт в дело..город всё съест..К Разумовичу они вообще не ногой потому что там своя лаборатория, и заражённое мясо туда поставить невозможно..но есть ярмарка..тут беспредел... вседозволенность...