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≡ Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48736
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 08.03.24 - 10:56
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На очередной сельскохозяйственной ярмарке в Костанае сельчанам не разрешили продавать мясо в обход убойного пункта. Поэтому многие фермеры не смогли привезти свою продукцию в город, а те, кто все же забил промышленным способом скот, считают такую торговлю нерентабельной.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3099
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 09.03.24 - 21:56
#15
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Цитата:
абике:
Гос-во не будет нарушать закон и не допустит нарушения

Да ладно, давайте уже без этого пафоса. Где первый президент, его семья, приближённые? Где миллионы, если не миллиарды У.Е. (условных единиц)? Всё по закону?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1712
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 09.03.24 - 21:59
#16
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Цитата:
Филипповна:
Прям все чиновники изболелись за народ , законы один одного краше придумывают, а на деле - сплошное вредительство.

А вы знаете сколько больного скота(мяса) скармливают народу на этих ярмарках? Потому что оно не проверенное! За липовую справку колхозники отдавали неплохие деньги, а в обход убойного пункта теперь не получится..В деревнях нет вообще падежа скота..нет скотомогильников, всё идёт в дело..город всё съест..К Разумовичу они вообще не ногой потому что там своя лаборатория, и заражённое мясо туда поставить невозможно..но есть ярмарка..тут беспредел... вседозволенность...
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