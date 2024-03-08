Отправлено: - 15:53

Vit:

что вы тут говорите. Не когда деревенские не торговали мясом не на ярмарке, не в магазине. Начиная с 90 годов всегда этим занимались перекупы.

Цитата:Каждый должен заниматься своим делом,крестьянин выращивать,продавец продавать.У меня друзья ещё когда поросят держали,решили сами продать своё мясо на рынке,свининка пошла на ура,по деньгам получилось конечно же больше чем бы они сдали перекупам,но сказали что больше сами стоять не будут,попростывали на сквозняках базарских,да и не так это просто целый день за прилавком отстоять,так что каждый зарабатывает свой хлеб как может.