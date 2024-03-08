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≡ Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48732
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 08.03.24 - 10:56
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На очередной сельскохозяйственной ярмарке в Костанае сельчанам не разрешили продавать мясо в обход убойного пункта. Поэтому многие фермеры не смогли привезти свою продукцию в город, а те, кто все же забил промышленным способом скот, считают такую торговлю нерентабельной.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6749
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 10:56
#1
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Это как со светом, там посредников туча и каждые норовят на ровном месте откусить от пирога. Раньше коробейники разъезжали по деревням и собирали скот без единой бумаги и было всем хорошо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5943
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 11:55
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
там посредников туча


Я думаю: - ДЕБИЛОВ и ТУПОРЫЛЫХ во власти МНОГО, которые не могут сделать различие между ЗДРАВЫМ смыслом и бездушной бумагой и которые абсолютно РАВНОДУШНЫ к своей работе.
СДЕЛАТЬ - лишь бы что то СДЕЛАТЬ, а там трава не расти.

Все мы забиваем согым у себя на заднем дворе и тысячи любителей согыма и конины заказывают и покупают мясо с сельских подворий забитых точно так же: - на заднем дворе.
И никакой сельский животновод не повезёт на продажу : - тощак, больной или плохо и грязно забитый скот.
Так было сто лет, так есть сейчас и так будет ещё сто лет вперёд.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
561
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 12:04
#3
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Акрос согласен на все 100%. Именно дебилы и невежды правят балом
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
143
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 13:14
#4
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" Товарищи депутаты !Вот стою я перед вами, простая русская баба. Что же получается ? Ты - против одного, он - против другого, а вместе вы против народа идёте.." Это слова Александры Соколовой из фильма " Член правительства " Фильму уже под сотню лет , а как актуальна цитата . Прям все чиновники изболелись за народ , законы один одного краше придумывают, а на деле - сплошное вредительство.Это проще всего - берётся хорошая идея ( любая : кукуруза, борьба с пьянством,дисциплина ) и доводится до абсурда . И всё - правительство " чудаки ", народ не доволен , айда на майдан .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14255
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 14:18
#5
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что вы тут говорите. Не когда деревенские не торговали мясом не на ярмарке, не в магазине. Начиная с 90 годов всегда этим занимались перекупы. Идёшь по ярмарке и сразу видишь стоит торгаш а не деревенский. Как определить? Просто поздаровайтесь и все будет понятно и психологом не надо быть.)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36414
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 08.03.24 - 14:40
#6
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От мяса давно уже толку нет на ярмарке, вонючее спермой и мочой.
Так что если запретят, ничего страшного.
Пусть картошку и капусту продают..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9787
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 15:53
#7
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Цитата:
Vit:
что вы тут говорите. Не когда деревенские не торговали мясом не на ярмарке, не в магазине. Начиная с 90 годов всегда этим занимались перекупы.

Каждый должен заниматься своим делом,крестьянин выращивать,продавец продавать.
У меня друзья ещё когда поросят держали,решили сами продать своё мясо на рынке,свининка пошла на ура,по деньгам получилось конечно же больше чем бы они сдали перекупам,но сказали что больше сами стоять не будут,попростывали на сквозняках базарских,да и не так это просто целый день за прилавком отстоять,так что каждый зарабатывает свой хлеб как может.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5943
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 08.03.24 - 19:47
#8
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Цитата:
111:
вонючее спермой и мочой.


Купите морозильник лучше вертикальный (места мало занимает) - закажите мясо или говядина или конина недалеко от города, договоритесь по цене( по цене даже выиграйте нежели покупать на рынке или на ярмарке), при вас забьют и разделаю, ваше дело привезти в город и забить морозильник: - и будете круглый год с хорошим мясом и по качеству и по цене.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14255
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 20:52
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Каждый должен заниматься своим делом,крестьянин выращивать,продавец продавать

Наверно. Я в актау пытался бизнесом заняться. Молочку таскать. Познакомился с актаукским комбинатом. Я ещё тогда молодой был. Пугачеввюа фамл у директора. . Вобщем где то с год жировал. Потом меня местные бандиты отодвинули. Сказали уезжай. Эта наша территория. Я вернулся в костанай. Купил квартиру, женился, машину. У меня у первого во дворе была иномарка. Всё соседи меня проводили взглядом. Потом не смог тут ужиться. И сел на фуру. Теперь меня это затянуло. Наверно я не бизнесмен.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
953
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 23:13
#10
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Цитата:
Vit:
. И сел на фуру. Теперь меня это затянуло. Наверно я не бизнесмен.


......романтика классно поливаешь страны города разные...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
953
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 08.03.24 - 23:22
#11
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Цитата:
111:
Пусть картошку и капусту продают..

....картошку и капусту сам сади фермерские они с гербецидами и модифицированные...не забыл как садить полоть капать от жука обрабатывать?мясо уже давно не употребляю всё вегитарианское стараюсь так рыбу немного позволю.....присоединяйся...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14255
Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков городских ярмарок
Отправлено: 09.03.24 - 00:00
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022: романтика классно поливаешь страны города разные...
Не просто страны и города. Ты меня просто не знаешь. Я тут выкидывал чемпионат мира по футболу в Москве. Потом в Питере. Авиасалон Жуковский. Концлагерь в освенциом. У меня фото тыща. Я другой. Если познакомишся то поймёшь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
953
Re: Дешевое деревенское мясо может исчезнуть с прилавков...
Отправлено: 09.03.24 - 01:13
#13
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Цитата:
Vit:


на фотографии не богат...но экскурсию по бывшему концлагерю проведу правда там только здания остались и несколько организаций в однной из которых я работаю где ремонтировали паровозы во время войны военнопленные.Gedenkstätte KZ Buchenwald Außenlager
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