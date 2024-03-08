Re: "Портрет жертвы: школьница 14-16 лет..." - На 150%...

Отправлено: - 20:23

У нас компания была. Хулиганская. Не путать с криминалом. Нам было по 15-18 лет. Девчонки сами на нас прыгали. Всё хотели секс. Не то что бы. Просто хорошие молодые парни. И девчата просто хорошие и хотели попробовать.)