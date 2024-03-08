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≡ "Портрет жертвы: школьница 14-16 лет..." - На 150% выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48732
"Портрет жертвы: школьница 14-16 лет..." - На 150% выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей в Рудном
Отправлено: 08.03.24 - 20:23
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- Насильниками чаще всего выступают ранее судимые лица, знакомые жертвы, отчим, или сожитель матери, также родственники. Как показал анализ, основной причиной роста половых преступлений в отношении несовершеннолетних является слабый контроль со стороны родителей,- отметил в своем отчете Аманжол Байзаков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14255
Re: "Портрет жертвы: школьница 14-16 лет..." - На 150%...
Отправлено: 08.03.24 - 20:23
#1
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У нас компания была. Хулиганская. Не путать с криминалом. Нам было по 15-18 лет. Девчонки сами на нас прыгали. Всё хотели секс. Не то что бы. Просто хорошие молодые парни. И девчата просто хорошие и хотели попробовать.)
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