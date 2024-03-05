Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...

Отправлено: - 01:41

Хотя вполне возможна и другая ситуация. Право аренды на земельные участки никому не интересны, кроме одной фирмы. Ради нее и появляются эти спекулянты. Повышение стоимости права аренды неплохо пополняет бюджет. Поэтому все довольны, кроме реального покупателя.

Все написанное сверху, по факту отсутствия техники и персонала, больше подходит к другой форме аукциона - на понижение цены. Когда необходимо выполнить какой-то объем работ. Местная фирма посчитав все затраты и издержки выставляет цену 20 лямов допустим (в конверте). Это и работа и зарплата, и немного прибыли. Гости также в конверте, пишут, что сделают работу за 15 лямов. Конверты вскрыли - побеждают гости - экономия для бюджета 5 лямов. Но гости не горят желанием выполнять работу. Они предлагают местной фирме за 10 лямов сделать эту работу. Субподряд. Для местных эта цена практически в убыток, не говоря уже о развитии. Но они могут ее сделать, если нет работы, а людям надо дать работу и хоть какую-то зарплату. Гостям, если они наймут кого-то для работы тоже плюс. По факту работа будет выполнена ими и это хорошо влияет на рейтинг. В следующих тендерах они при равных условиях заявок получат преимущество.

Вот чтобы не было таких движений на снижение цены, предлагают вернуться к нормам заложенным в СНИПах. Когда определенная работа имела цену. Фирма должна обосновать предлагаемую сумму в конверте объемом затрат, работы, зарплаты и прибыли. И это базовая цена должна быть изначально в тендере. Фирмы не могут предлагать меньше этой суммы. Иначе где-то как-то пострадает качество работ, либо людям не выплатят нормальную зарплату.