«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
Как они себя проявляют, рассказывали сегодня, 5 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное — законодательство это позволяет. Читать новость
Указанная схема видимо устраивает государственные органы! Но почему по данному вопросу не работает антикоррупционное ведомство? Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!
Строй» выкупить право аренды, например, не за 16 млн тенге, которые были итоговой ценой аукциона, а уже за 25 млн. Кто-нибудь знает в чем прикол такой махинации, написали что прокуроры ничего не имеют против
Право аренды примерно 10 лямов. Подняли до 16 лямов. Выиграли. У самих ни техники , ни спецов, ни работяг, ни желания что-то делать, строить. Просто перекупы. Отказываются от окончательной оплаты или тянут, предлагая проигравшим выкуп за 25 лямов. Если проигравшим сильно надо, они перекупят. Перекупы уплачивают 16 лямов в бюджет, а 9 лямов кладут в карман - изящно и по закону. Соответственно жилье или объект увеличивается в цене. Цена потом нивелируется дешевыми материалами и все равно поднимается.
Раньше власть не пускала чужаков на местные хлеба. Но поменялся аким и здесь начали пастись все кому не лень - южной, северной столицы, других областей. Выигрывают тендер, а потом предлагают местным типа субподряда. Ну не будут же они тащить сюда технику и людей с Алматы или Караганды. У них может техника и люди только на бумаге, кто их проверяет - никто.
- И рискуют эти участники, в соответствии с пунктом 25 названных правил, только невозвратом гарантийного взноса, уплаченного перед аукционом, - отметила директор ассоциации, - но это несущественная сумма. А другой ответственности у них нет.
Прямо скажем, что это превратили в бизнес. Такие очень небедные люди (потому что гарантийный взнос тоже не копейки) на этом греют руки. Что касается штрафа - может иметь место ситуация, когда условия меняются и строительство становится невозможным по независящим от покупателя причинам. Тогда за что штраф?
У самих ни техники , ни спецов, ни работяг, ни желания что-то делать, строить Разве тендерная комиссия не смотрит на наличие технической базы, лицензии и прочее. Как-то кто-то сверху говорил,надо привлекать местных. Неужели так упростили условия что всякие проходимцы делают и тут деньги
сайлау курманов: Разве тендерная комиссия не смотрит на наличие технической базы, лицензии и прочее.
Конечно смотрит. Иначе кто их допустит до тендера. Там кажется все онлайн теперь заявки. Техническая база это самое легкое. У вас есть убитые экскаватор, кран разобранный, несколько тракторов и грузовиков - вы соответствуете. Кто поедет проверять к примеру в Алмату или Караганду, Актобе. Неважно какой город. Страна то большая. По бумагам у вас все есть. Или нет. Но у вас может быть эта техника в аренде. Вы взяли в аренду у фирмы "Золотой Беш" все, что вам не хватает для трудовой деятельности. Либо живое взяли, либо убитое. Но по бумагам то есть. Ну и лицензии, государственная регистрация. Специалисты. Работяги свои или нанятые на месте. Раньше ходил такой анекдот. Про город не скажу. Разыгрывался тендер на маршруты. В одном городе. Допустим для одного маршрута надо 10 автобусов. Приходил чел с акимата в автопарк считал автобусы. Все норм. Заявка одобрена и выиграна. На следующий день разыгрывался другой маршрут. Чел идет в другую фирму, там надо 7 автобусов. Автобусов не хватат. Они из первой фирмы перегоняются во вторую. И опять все норм. Как это делалось непонятно? Номера не записывались чтоли? Вот такой анекдот.
Хотя вполне возможна и другая ситуация. Право аренды на земельные участки никому не интересны, кроме одной фирмы. Ради нее и появляются эти спекулянты. Повышение стоимости права аренды неплохо пополняет бюджет. Поэтому все довольны, кроме реального покупателя. Все написанное сверху, по факту отсутствия техники и персонала, больше подходит к другой форме аукциона - на понижение цены. Когда необходимо выполнить какой-то объем работ. Местная фирма посчитав все затраты и издержки выставляет цену 20 лямов допустим (в конверте). Это и работа и зарплата, и немного прибыли. Гости также в конверте, пишут, что сделают работу за 15 лямов. Конверты вскрыли - побеждают гости - экономия для бюджета 5 лямов. Но гости не горят желанием выполнять работу. Они предлагают местной фирме за 10 лямов сделать эту работу. Субподряд. Для местных эта цена практически в убыток, не говоря уже о развитии. Но они могут ее сделать, если нет работы, а людям надо дать работу и хоть какую-то зарплату. Гостям, если они наймут кого-то для работы тоже плюс. По факту работа будет выполнена ими и это хорошо влияет на рейтинг. В следующих тендерах они при равных условиях заявок получат преимущество. Вот чтобы не было таких движений на снижение цены, предлагают вернуться к нормам заложенным в СНИПах. Когда определенная работа имела цену. Фирма должна обосновать предлагаемую сумму в конверте объемом затрат, работы, зарплаты и прибыли. И это базовая цена должна быть изначально в тендере. Фирмы не могут предлагать меньше этой суммы. Иначе где-то как-то пострадает качество работ, либо людям не выплатят нормальную зарплату.
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