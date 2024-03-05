Отправлено: - 22:55

сайлау курманов:

На выезде по Боровской трассы ездили смотреть дом на продаже, нам не понравился: на втором этаже две спальни, внизу большой холл, ни сарая,ни гаража,но земли валом. Сказали,что выдали бюджетникам семь лет назад,теперь продают

Цитата:Ну а баню и гараж, там можно воткнуть? Не для себя спрашиваю - друг интересовался.Сам дом как добротно построен? Цена?