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≡ "Сокращается число проблемных домов" - Что строят и что будут строить в новых микрорайонах Костаная в 2024 году?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48717
"Сокращается число проблемных домов" - Что строят и что будут строить в новых микрорайонах Костаная в 2024 году?
Отправлено: 05.03.24 - 15:36
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- Вообще я считаю, что в Кунае изначально были неправильно поставлены работы: объявили конкурс одновременно и на строительство домов, и на сети, на вертикальную планировку, - отметил Марат Жундубаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36368
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 15:36
#1
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По домам конечно, этот аким мне кажется станет лучшим в истории..
Ну весной посмотрим.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6747
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 21:50
#2
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в Кунае мы должны сдать 124 дома ИЖС.
На выезде по Боровской трассы ездили смотреть дом на продаже, нам не понравился: на втором этаже две спальни, внизу большой холл, ни сарая,ни гаража,но земли валом. Сказали,что выдали бюджетникам семь лет назад,теперь продают
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4473
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 21:56
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
нам не понравился:

Это как раз вариант, который очень нравится акимату. Потому земельные участки и не дают, а хотят сразу с домами. Чтобы не каждый строил дом под себя, а стройненькими рядами, все с одинаковыми фасадами и заборами, чтобы не портили вид пролетающим лимузинам с чиновниками. Для этого же заборы из профлиста поставили по Назарбаева и ул. Красный кузнец чтобы всё было чинно и благородно. А то что Вам не понравилось, как говорил Аршавин:"Ваши ожидания, Ваши проблемы".
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
134
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 22:55
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
На выезде по Боровской трассы ездили смотреть дом на продаже, нам не понравился: на втором этаже две спальни, внизу большой холл, ни сарая,ни гаража,но земли валом. Сказали,что выдали бюджетникам семь лет назад,теперь продают


Ну а баню и гараж, там можно воткнуть? Не для себя спрашиваю - друг интересовался.
Сам дом как добротно построен? Цена?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6747
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 23:15
#5
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В том то и дело, просят как будто участок находится на луне (у богатых нынче принято покупать там кусочек) ,а ещё надо вложиться. Стройматериалы нынче дорогие,гараж с баней и сарай для курей(как без них) обойдется почти пять лямов ,за дом просят тридцать пять. За эту цену можно в центре купить тоже самое
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
134
Re: "Сокращается число проблемных домов" - Что строят...
Отправлено: 05.03.24 - 23:48
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Стройматериалы нынче дорогие,гараж с баней и сарай для курей(как без них) обойдется почти пять лямов ,за дом просят тридцать пять. За эту цену можно в центре купить тоже самое


Точно. Но этот товарищ такой пройдоха (в хорошем смысле), он из г-а и палок построит и баню и гараж и курятник. Мне просто заинтересовало, что дом новый и земли валом.
Интересно, если давали бюджетникам, там наверно какая то аренда или им дали приватизировать?
Да и по такой цене возможно в городе найти варианты.
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