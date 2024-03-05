Отправлено: - 22:33

Vit:

Если Украина уйдёт в Венгрию, польшу. То можно забыть украинские песни и язык. Если Украина будет под РФ то будет украинские школы, песни. И Крым будет общий

saba:

Я думаю они сами не знают. Просто исходят из того, что Россия всегда права, даже когда она не права.

saba:

. И Бандера не важен и Донбасс, это просто обеливание действий РФ, для оправдания.

Цитата:Значит Медведев негодяй и фашист раз хочет уничтожить Украину и украинскую культуру так?Цитата:Рейх тоже был прав по логике нацистовНо современные немцы чето его стесняютсяЦитата:Ну значит обыкновенный фашизм?Русские хотят захватить Украину простоНе потомучто там какие-то нацистыРусский язык ущемляютА просто хотят захватить жизненное пространство?