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сайлау курманов:

Разве тендерная комиссия не смотрит на наличие технической базы, лицензии и прочее.

Цитата:Конечно смотрит. Иначе кто их допустит до тендера. Там кажется все онлайн теперь заявки.Техническая база это самое легкое. У вас есть убитые экскаватор, кран разобранный, несколько тракторов и грузовиков - вы соответствуете. Кто поедет проверять к примеру в Алмату или Караганду, Актобе. Неважно какой город. Страна то большая. По бумагам у вас все есть. Или нет. Но у вас может быть эта техника в аренде. Вы взяли в аренду у фирмы "Золотой Беш" все, что вам не хватает для трудовой деятельности. Либо живое взяли, либо убитое. Но по бумагам то есть.Ну и лицензии, государственная регистрация. Специалисты. Работяги свои или нанятые на месте.Раньше ходил такой анекдот. Про город не скажу. Разыгрывался тендер на маршруты. В одном городе. Допустим для одного маршрута надо 10 автобусов. Приходил чел с акимата в автопарк считал автобусы. Все норм. Заявка одобрена и выиграна. На следующий день разыгрывался другой маршрут. Чел идет в другую фирму, там надо 7 автобусов. Автобусов не хватат. Они из первой фирмы перегоняются во вторую. И опять все норм. Как это делалось непонятно? Номера не записывались чтоли? Вот такой анекдот.