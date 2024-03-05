«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
Как они себя проявляют, рассказывали сегодня, 5 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное — законодательство это позволяет. Читать новость
Указанная схема видимо устраивает государственные органы! Но почему по данному вопросу не работает антикоррупционное ведомство? Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!
Строй» выкупить право аренды, например, не за 16 млн тенге, которые были итоговой ценой аукциона, а уже за 25 млн. Кто-нибудь знает в чем прикол такой махинации, написали что прокуроры ничего не имеют против
Право аренды примерно 10 лямов. Подняли до 16 лямов. Выиграли. У самих ни техники , ни спецов, ни работяг, ни желания что-то делать, строить. Просто перекупы. Отказываются от окончательной оплаты или тянут, предлагая проигравшим выкуп за 25 лямов. Если проигравшим сильно надо, они перекупят. Перекупы уплачивают 16 лямов в бюджет, а 9 лямов кладут в карман - изящно и по закону. Соответственно жилье или объект увеличивается в цене. Цена потом нивелируется дешевыми материалами и все равно поднимается.
Раньше власть не пускала чужаков на местные хлеба. Но поменялся аким и здесь начали пастись все кому не лень - южной, северной столицы, других областей. Выигрывают тендер, а потом предлагают местным типа субподряда. Ну не будут же они тащить сюда технику и людей с Алматы или Караганды. У них может техника и люди только на бумаге, кто их проверяет - никто.
- И рискуют эти участники, в соответствии с пунктом 25 названных правил, только невозвратом гарантийного взноса, уплаченного перед аукционом, - отметила директор ассоциации, - но это несущественная сумма. А другой ответственности у них нет.
Прямо скажем, что это превратили в бизнес. Такие очень небедные люди (потому что гарантийный взнос тоже не копейки) на этом греют руки. Что касается штрафа - может иметь место ситуация, когда условия меняются и строительство становится невозможным по независящим от покупателя причинам. Тогда за что штраф?
У самих ни техники , ни спецов, ни работяг, ни желания что-то делать, строить Разве тендерная комиссия не смотрит на наличие технической базы, лицензии и прочее. Как-то кто-то сверху говорил,надо привлекать местных. Неужели так упростили условия что всякие проходимцы делают и тут деньги
сайлау курманов: Разве тендерная комиссия не смотрит на наличие технической базы, лицензии и прочее.
Конечно смотрит. Иначе кто их допустит до тендера. Там кажется все онлайн теперь заявки. Техническая база это самое легкое. У вас есть убитые экскаватор, кран разобранный, несколько тракторов и грузовиков - вы соответствуете. Кто поедет проверять к примеру в Алмату или Караганду, Актобе. Неважно какой город. Страна то большая. По бумагам у вас все есть. Или нет. Но у вас может быть эта техника в аренде. Вы взяли в аренду у фирмы "Золотой Беш" все, что вам не хватает для трудовой деятельности. Либо живое взяли, либо убитое. Но по бумагам то есть. Ну и лицензии, государственная регистрация. Специалисты. Работяги свои или нанятые на месте. Раньше ходил такой анекдот. Про город не скажу. Разыгрывался тендер на маршруты. В одном городе. Допустим для одного маршрута надо 10 автобусов. Приходил чел с акимата в автопарк считал автобусы. Все норм. Заявка одобрена и выиграна. На следующий день разыгрывался другой маршрут. Чел идет в другую фирму, там надо 7 автобусов. Автобусов не хватат. Они из первой фирмы перегоняются во вторую. И опять все норм. Как это делалось непонятно? Номера не записывались чтоли? Вот такой анекдот.
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