Отправлено: - 22:33

saba:

что после строительства дома будет жильё лучше классом в этом же самом доме, уверен в успехе

Цитата:Всегда так делается и везде. Людям предлагают жилье улучшенной комфортности и повышенного метража где-то в другом месте или на этом же месте с не меньшей квадратурой и также более комфортное. Вопрос только в том, где людям пережить эту стройку. Ну для этих целей могли бы построить временное жилье, для людей пережидающих стройку. Комфортное жилье на окраине с временной пропиской и сертификатом на новое жилье, строящееся на месте их старого.Все возможно. Надо только раскинуть мозги, а не сопли и вопли.Не знаю почему у нас не умеют разговаривать. Иной раз общаещься с таким челом по телефону, и понимаешь, что ему тяжко держать себя в рамках приличия. Они где-то наверно проходят курсы прежде чем сесть в это кресло. Но это их мало спасает.