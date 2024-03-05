Мы знаем, что население против - премьер-министр о точечной застройке
Отправлено: 05.03.24 - 16:06
"Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Подобные вопросы поднимаются довольно часто практически во всех городах страны", - отметил Олжас Бектенов. Читать новость
Vit: Наоборот хотим что б на аль - фараби во дворе у Марика воткнули высотку
У нас на Аль Фараби 85 кондоминимум. Тут решают только жильцы. Там в 43м доме, конечно, руку нагреет акимат , если у детей отберут корт Но перед миллиардерами никто не собирается стоять на коленях, будем бороться.
Цитата://аналогичная ситуация наблюдается и в Алматы//
И не только в Алма-Ате, но и в Костанае: - аким Аксакалов уже не так яро топит за нью-петропавловские высотки, особенно после того как "уронили" кран на стройплощадке со смертельным исходом. Теперь он, якобы, прислушивается к мнению горожан.
Точечная застройка канешно - зло. Особенно во дворах или впритирку. Понятно, что центр или околоцентр более привлекательны для комерцов, чем окраина. Надо работать с частниками. Убогие частные дома также нифига не красят улицы нашего города. Как умерить жлобский аппетит частника - дилемма. Коттеджи на центральных улицах - большие и красивые. На месте двух коттеджей можно влепить красивый человейник с одним подъездом, на 30 и более квартир. Автоцентры можно смело перенести за город. Места освободится дофига. По городу много страшных двух и трехэтажных домов. Надо просто работать.
Я хотел высказаться ещё по паркингу ЖК "Васильевский". Этим строительным организациям реально не хватает переговорщиков. не таких как сам директор ТОО Марар или его юрист тоже Марар. Одному не хватает терпения и такта,другая вразумительно не может объяснить, что они предполагают сделать на этом месте. Я вот живу в самом центре города в 4 х этажной хрущёвке. Рядом ещё несколько,вполне реальный вариант, чтобы снести и построить несколько этажных домов, тем более двор более чем просторный.Вряд ли кто то захочет переезжать отсюда,но если переговорить с жителями без крика и с каждым по отдельности, дать гарантии , что после строительства дома будет жильё лучше классом в этом же самом доме, уверен в успехе.Просто разговаривать никто не умеет и уровень доверия низкий у жителей к предпринимателям.
Редакция, я понимаю, что материалы, подобные этому, будут и далее публиковаться на ваших площадках. Просто поправьте свое "Соглашение" в части, что сайт освещает проблемы региона. Добавьте: "и страны". Даже это вам надо подсказывать...............
saba: что после строительства дома будет жильё лучше классом в этом же самом доме, уверен в успехе
Всегда так делается и везде. Людям предлагают жилье улучшенной комфортности и повышенного метража где-то в другом месте или на этом же месте с не меньшей квадратурой и также более комфортное. Вопрос только в том, где людям пережить эту стройку. Ну для этих целей могли бы построить временное жилье, для людей пережидающих стройку. Комфортное жилье на окраине с временной пропиской и сертификатом на новое жилье, строящееся на месте их старого. Все возможно. Надо только раскинуть мозги, а не сопли и вопли. Не знаю почему у нас не умеют разговаривать. Иной раз общаещься с таким челом по телефону, и понимаешь, что ему тяжко держать себя в рамках приличия. Они где-то наверно проходят курсы прежде чем сесть в это кресло. Но это их мало спасает.
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