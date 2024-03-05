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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 19:31
Вобщем вот такие новые знаки я увидел. В Польше. Ещё в Латвии увидел как в сторону границы тащат противотанковые бетонные ежи. Сфотать не успел. Вобщем не хочу нагнетать но дело идёт к войне. Так. Кто у на. В армии не служил? Марик. Ладно тебя сделаем главного по туалетам пока мы будем защищать родину
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 19:35
Цитата:
Я до январских событий о нем даже не знал. Потом, когда стало горяче, если я не путаю хронологию - Назарбаев летал в Москву, и по моим ощущениям именно оттуда пришла рекомендация, взамен на помощь. А в итоге выглядит так, как будто вы его всю жизнь ждали и сами выбрали. Так было дело?
abaika95:
токаев лис-говорит одно улыбаясь путину а делает другое
токаев лис-говорит одно улыбаясь путину а делает другое
Я до январских событий о нем даже не знал. Потом, когда стало горяче, если я не путаю хронологию - Назарбаев летал в Москву, и по моим ощущениям именно оттуда пришла рекомендация, взамен на помощь. А в итоге выглядит так, как будто вы его всю жизнь ждали и сами выбрали. Так было дело?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 19:39
1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайт
предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.-------И вот теперь объясните мне , зачем здесь новости про Украины от 111 ?
[Исправлено: Gljuk, 05.03.2024 - 19:46]
[Исправлено: Gljuk, 05.03.2024 - 19:46]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 19:52
Цитата:
---Кто объяснить ?????
Гога:
зачем здесь новости про Украину
111 ?
зачем здесь новости про Украину
111 ?
---Кто объяснить ?????
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 19:58
Цитата:
Гога:Украина, Россия, Казахстан это братский народ. Все переживают то что происходит. Марик по своему переживает, мы по своему. В итоге все хотят мир.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 20:04
Цитата:
---И причем здесь актуальные вопросы других стран ?Жду ответа от редакции.
Vit:
предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.-
---И причем здесь актуальные вопросы других стран ?Жду ответа от редакции.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2103
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 21:32
Цитата:
1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта (при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем). Пользователи имеют право публиковать здесь сообщения, содержащие тему для обсуждения таких событий и проблем, а также комментировать их. Личная переписка между пользователями в ветке не допускается.
Нарушения не вижу. Да, в целом Форум - про город и регион. Но город и регион - это люди. Которых интересуют самые разные темы. В том числе о том, что происходит за рубежом. "НГ" про эти темы, кстати, тоже пишет.
Если вы не хотите читать про Украину - не реагируйте на сообщения по этой теме. Предлагайте другие темы во Флуде. Комментируйте новости "НГ" и Народные новости. Вариантов много.
Гога:
Жду ответа от редакции.
Жду ответа от редакции.
1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта (при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем). Пользователи имеют право публиковать здесь сообщения, содержащие тему для обсуждения таких событий и проблем, а также комментировать их. Личная переписка между пользователями в ветке не допускается.
Нарушения не вижу. Да, в целом Форум - про город и регион. Но город и регион - это люди. Которых интересуют самые разные темы. В том числе о том, что происходит за рубежом. "НГ" про эти темы, кстати, тоже пишет.
Если вы не хотите читать про Украину - не реагируйте на сообщения по этой теме. Предлагайте другие темы во Флуде. Комментируйте новости "НГ" и Народные новости. Вариантов много.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 22:02
Цитата:
У него много свободного времени потому что он на курсы казахского языка не ходит - не родился ещё человек, который его заставит учить родной государственный язык, с его же слов.
[Исправлено: maxsaf, 05.03.2024 - 23:04]
Гога:
И вот теперь объясните мне , зачем здесь новости про Украины от 111
И вот теперь объясните мне , зачем здесь новости про Украины от 111
У него много свободного времени потому что он на курсы казахского языка не ходит - не родился ещё человек, который его заставит учить родной государственный язык, с его же слов.
[Исправлено: maxsaf, 05.03.2024 - 23:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 22:33
Цитата:
Значит Медведев негодяй и фашист раз хочет уничтожить Украину и украинскую культуру так?Цитата:
Рейх тоже был прав по логике нацистов
Но современные немцы чето его стесняются
Цитата:
Ну значит обыкновенный фашизм?
Русские хотят захватить Украину просто
Не потомучто там какие-то нацисты
Русский язык ущемляют
А просто хотят захватить жизненное пространство?
Vit:
Если Украина уйдёт в Венгрию, польшу. То можно забыть украинские песни и язык. Если Украина будет под РФ то будет украинские школы, песни. И Крым будет общий
Если Украина уйдёт в Венгрию, польшу. То можно забыть украинские песни и язык. Если Украина будет под РФ то будет украинские школы, песни. И Крым будет общий
Значит Медведев негодяй и фашист раз хочет уничтожить Украину и украинскую культуру так?Цитата:
saba:
Я думаю они сами не знают. Просто исходят из того, что Россия всегда права, даже когда она не права.
Я думаю они сами не знают. Просто исходят из того, что Россия всегда права, даже когда она не права.
Рейх тоже был прав по логике нацистов
Но современные немцы чето его стесняются
Цитата:
saba:
. И Бандера не важен и Донбасс, это просто обеливание действий РФ, для оправдания.
. И Бандера не важен и Донбасс, это просто обеливание действий РФ, для оправдания.
Ну значит обыкновенный фашизм?
Русские хотят захватить Украину просто
Не потомучто там какие-то нацисты
Русский язык ущемляют
А просто хотят захватить жизненное пространство?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 22:37
Цитата:
А что между Казахстаном и Польшей есть граница?))
Иди ты Россию за пустое место уже считаешь?
Цитата:
Твои ощущения они какие? Тактильные? Визуальные? Звуковые или на вкус попробовал?))
Цитата:
Ты младшего Трюдо всю жизнь ждал и мечтал о нем? Так было дело?Цитата:
А зачем нам граждане иных стран на форуме?
Тоже не понятно
Vit:
Сфотать не успел. Вобщем не хочу нагнетать но дело идёт к войне. Так. Кто у на. В армии не служил? Марик. Ладно тебя сделаем главного по туалетам пока мы будем защищать родину
Сфотать не успел. Вобщем не хочу нагнетать но дело идёт к войне. Так. Кто у на. В армии не служил? Марик. Ладно тебя сделаем главного по туалетам пока мы будем защищать родину
А что между Казахстаном и Польшей есть граница?))
Иди ты Россию за пустое место уже считаешь?
Цитата:
maxsaf:
Назарбаев летал в Москву, и по моим ощущениям именно оттуда пришла рекомендация, взамен на помощь.
Назарбаев летал в Москву, и по моим ощущениям именно оттуда пришла рекомендация, взамен на помощь.
Твои ощущения они какие? Тактильные? Визуальные? Звуковые или на вкус попробовал?))
Цитата:
maxsaf:
А в итоге выглядит так, как будто вы его всю жизнь ждали и сами выбрали. Так было дело?
А в итоге выглядит так, как будто вы его всю жизнь ждали и сами выбрали. Так было дело?
Ты младшего Трюдо всю жизнь ждал и мечтал о нем? Так было дело?Цитата:
Гога:
--И вот теперь объясните мне , зачем здесь новости про Украины от 111 ?
--И вот теперь объясните мне , зачем здесь новости про Украины от 111 ?
А зачем нам граждане иных стран на форуме?
Тоже не понятно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 22:42
Цитата:
Перенимать иностранный опыт
abaika95:
А зачем нам граждане иных стран на форуме? Тоже не понятно
А зачем нам граждане иных стран на форуме? Тоже не понятно
Перенимать иностранный опыт
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4473
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 22:51
Цитата:
А что есть другие варианты? Разве Запорожье или Херсон все эти "страшные" 8 лет вели мучительную борьбу с "нацистским" режимом Киева за сохранение русского языка? Или это просто так , раз уж захватили, не пропадать же добру? Да и такая прелестная дорога в Крым нарисовалась, никаких тебе мостов, едешь себе посуху, красота. Блин вот только Николаев ,Харьков, Одесса как ни старались никак не хотят бороться за русский язык в Украине. Да ещё и танки наши встретили не как положено цветами, а Джавелинами. Как будто и не русские люди совсем.
abaika95:
А просто хотят захватить жизненное пространство?
А просто хотят захватить жизненное пространство?
А что есть другие варианты? Разве Запорожье или Херсон все эти "страшные" 8 лет вели мучительную борьбу с "нацистским" режимом Киева за сохранение русского языка? Или это просто так , раз уж захватили, не пропадать же добру? Да и такая прелестная дорога в Крым нарисовалась, никаких тебе мостов, едешь себе посуху, красота. Блин вот только Николаев ,Харьков, Одесса как ни старались никак не хотят бороться за русский язык в Украине. Да ещё и танки наши встретили не как положено цветами, а Джавелинами. Как будто и не русские люди совсем.
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