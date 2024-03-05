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"Сокращается число проблемных домов" - Что строят и что будут строить в новых микрорайонах Костаная в 2024 году?
"Сокращается число проблемных домов" - Что строят и что будут строить в новых микрорайонах Костаная в 2024 году?
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